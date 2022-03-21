Yusuf Yazıcı: Halkımızı sevindirmek istiyoruz

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bugün Portekiz’de ilk antrenmanını yaparken, CSKA Moskova forması giyen yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takıma odaklanmak gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan Yazıcı, “Artık CSKA Moskova’yı konuşmayalım, odaklanacağımız tek konu Portekiz. Takımdaki bütün oyuncular çok formda. Umarım kalitemizi de bu potansiyelimizi de sahaya yansıtırız" dedi.

Portekiz’in özel oyunculara sahip olduğunu da söyleyen başarılı oyuncu, "Portekiz ekol bir milli takım. Onlara saygımız çok fazla ama biz de Türkiye’yiz ve elimizden geleni en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Kendi potansiyelimizi sahaya yansıtırsak gerisi kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Halkımızı sevindirmek istiyoruz"

Kağıt üzerinde favori göründüğün zaman bunun ters tepebildiğini ve Portekiz’in baskı altında kalabileceğini de söyleyen Yusuf Yazıcı, "Bazen böyle kağıt üzerinde güçlü olduğun zaman, bazı maçlarda tökezleyebiliyorsun" dedi.

Dünya Kupası’na odaklandıklarını da söyleyen Yusuf, “Dünya Kupası’na katılma ihtiyacımız var. Avrupa Şampiyonası’nda istediğimizi yapamadık. Kötü bir turnuva geçti bizim için ve halkımızı üzdük. Umarım en iyi şekilde oynarız ve milletimizi sevindiririz" diyerek sözlerini tamamladı.