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Gündem Yusuf Kaplan'dan tepki: Siyaset, Mehmet Boynukalın'a ayar vermeye kalkışırsa...
Gündem

Yusuf Kaplan'dan tepki: Siyaset, Mehmet Boynukalın'a ayar vermeye kalkışırsa...

Yazar Yusuf Kaplan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Siyaset, Ayasofya Camii başimamı ve fıkıh profesörü Mehmet Boynukalın Hoca'ya ayar vermeye kalkışırsa, her şeyin ayarı bozulur" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:59:00 -
Yusuf Kaplan'dan tepki: Siyaset, Mehmet Boynukalın'a ayar vermeye kalkışırsa...

Ayasofya İmamı İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ın "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik medya propagandasıdır" şeklindeki sözlerine, bazı siyasilerden gelen yorumlara vatandaşlardan büyük tepki yağmıştı.

Prof Dr. Yusuf Kaplan'dan da Prof. Dr. Boynukalın’a destek veren bir paylaşım geldi. Kaplan Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya Camii, bu ülkenin bağımsızlığının sembolüdür. İmamı da, İslâm adına söz söyleyenlerin imamesi. Siyaset, Ayasofya Camii başimamı ve fıkıh profesörü Mehmet Boynukalın Hoca'ya ayar vermeye kalkışırsa, her şeyin ayarı bozulur."

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