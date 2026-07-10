İngiltere şokta! Cezaevlerinden sorumlu eski bakan evinde öldürüldü

İngiltere'de Muhafazakar Parti hükümetlerinde bakanlık, Avam Kamarası üyeliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği de yapmış olan tecrübeli siyasetçi Ann Widdecombe'nin dün evinde öldürüldüğünü açıklandı.

Widdecombe'un ekibi, 78 yaşındaki siyasetçinin dün İngiltere'nin güneybatısında bulunan dağlık Dartmoor bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu açıklayarak “Bu haberin, meslektaşları ve dostları için büyük bir şok olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen polis yetkilileri, dün yerel saatle 11.40 sıralarında ambulans servisinden gelen bir ihbar üzerine ekiplerin Dartmoor'daki bir adrese sevk edildiğini ve ağır darbeler aldığı görülen Widdecombe'un evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

26 YAŞINDA ERKEK GÖZALTINDA

Devon ve Cornwall Bölgesel Polis Gücü Emniyet Müdür Yardımcısı Matt Longman, olayla bağlantılı olarak bu akşam 26 yaşında bir erkek şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Longman, ilk incelemelerin ardından olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini, İngiliz vatandaşı şüphelinin gözaltında tutulduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaptığı açıklamada Ann Widdecombe'u "seçkin bir siyasetçi" olarak tanımladı ve şüphelinin "tehlikeli olduğunun açık" olduğunu ifade etti.

Starmer, "Ann'in uzun yıllar boyunca kendini halka hizmete adamış olmasına duyduğum saygıyı ifade etmek istiyorum. Düşüncelerim ve en içten taziyelerim, Ann'in ailesi ve dostlarıyla birlikte" dedi.

Reform UK partisi lideri Nigel Farage ise, "Seçmenler onu çok seviyordu. İngiltere'nin AB'den ayrılmasında belirleyici bir rol oynadı. Ann'i özleyeceğiz" dedi.

LGBT SAPKINLIĞA KARŞI DURMUŞTU

Ann Widdecombe, İngiliz siyasetinde sert sosyal muhafazakarlığı, Katolik inancı, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına verdiği güçlü destek, katı cezaları desteklemesi ve LGBT sapkınlığına muhalefetiyle tanınan bir isimdi. 1947 doğumlu Widdecombe, on yıllara yayılan siyasi kariyeri boyunca Muhafazakar Parti hükümetlerinde bakanlık pozisyonlarında bulunmuştu. 2019'da Muhafazakar Parti'den ayrılarak Brexit Partisi'ne katılan Widdecombe, aynı yıl Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine seçilmiş ve İngiltere AB'den ayrılana kadar bu görevini sürdürmüştü.

Tecrübeli siyasetçi, 2023 yılında Reform UK partisine katılmış ve ölümüne kadar partinin göç ve adalet politikalarından sorumlu sözcüsü olarak görev yapmıştı.