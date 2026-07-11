‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT RÜSTEM RESUL PERÇİN - 17 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Zırhlı Personel Taşıtı (ZPT) içerisinden açılan ateşle şehit olan 17 yaşındaki Rüstem Resul Perçin, ailesinin ilk göz ağrısıydı. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan beş çocuk babası Necmi Perçin, "Onunla ilgili hayallerim vardı." dediği oğlunun, vatan, millet, bayrak sevgisiyle hiç düşünmeden o gece meydanlara indiğini söyledi. Birkaç yıl önce vefat eden babasının acısını yeni unutmaya başladığını, ardından oğlunun acısının geldiğini anlatan Perçin, "Devletime, milletime düşman olan, bu işin içinde olan herkese Mevlam evlat acısı versin. Devletime, milletime, bayrağıma dost olana da Allah bu acıyı göstermesin." diye konuştu.