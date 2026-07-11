‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM - 15 Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde, babasıyla birlikte sokağa çıkan Halil İbrahim, yaşanan çatışma sırasında başına isabet eden kurşunla şehit oldu. Daha o gün tamamlayamadığı hayalleri vardı: “İleride başka ülkelere gezmeye giderdik” diyen kardeşinin bugünü hâlâ özlemle hatırladığı bu küçük kahraman, Türkiye’nin en genç şehitlerinden biri oldu. Darbe gecesi babasına "Hadi biz de çıkalım" demişti. Şehidin babası Bahattin Yıldırım, hayatın onlar için durduğu o anları şöyle anlattı: "Darbecilere karşı koymak için yürürken, oğlum birden yere yıkıldı. İlk başta ayağı taşa ya da bir yere takılıp, düştü zannettim. 'Oğlum kalk dedim' ve kaldırmak için elimi uzattım. Ancak oğlum hareketsiz duruyordu. Sonra kaldırmak için başının altına elimi koyunca elime kan geldi. O zaman vurulduğunu fark ettim. Kurşunun nereden geldiğini görmedim. Hemen kendi aracımla hastaneye götürdüm. Hastaneye götürünce ilk başta kurşunun sıyırdığını söylediler. Ancak sonra başının arka kısmına isabet ettiği anlaşıldı. Müdahale ettiler ama oğlumu kurtaramadılar. Kendisini kaybettik."