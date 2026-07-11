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‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

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‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

Henüz gençliğe adım atmışlardı, kimisi liseye gidiyor, kimisi gelecekle ilgili hayal kuruyordu. Ama 15 Temmuz gecesi, vatan söz konusu olunca yaşlarını değil cesaretlerini konuşturdular.

#1
Foto - ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

Çocuk yaşta sokağa çıkan bu kahramanlar, darbenin karşısında durarak hem demokrasiyi hem de milletin onurunu savundular. Onlar, Türkiye’nin en genç şehitleri olarak tarihe geçtiler.

#2
Foto - ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT ENGİN TİLBAÇ - 16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kulak verip tankları durdurmak için Baştabya önüne giden Engin Tilbaç, o tarihi gecede tankın altında kalarak şehit oldu. Ailesi, üç gün süren tedirgin bekleyişten sonra cenazesine kavuştu.

#3
Foto - ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT ÖZGÜR MUSTAFA KARASAKAL - 17 17 yaşındaki Özgür Mustafa Karasakal, Genelkurmay Başkanlığı’nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu. Vurulduktan sonra 40 dakika ambulans bekleyen Karasakal, babası ve iki kardeşinin gözleri önünde şehit oldu.

#4
Foto - ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT RÜSTEM RESUL PERÇİN - 17 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Zırhlı Personel Taşıtı (ZPT) içerisinden açılan ateşle şehit olan 17 yaşındaki Rüstem Resul Perçin, ailesinin ilk göz ağrısıydı. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan beş çocuk babası Necmi Perçin, "Onunla ilgili hayallerim vardı." dediği oğlunun, vatan, millet, bayrak sevgisiyle hiç düşünmeden o gece meydanlara indiğini söyledi. Birkaç yıl önce vefat eden babasının acısını yeni unutmaya başladığını, ardından oğlunun acısının geldiğini anlatan Perçin, "Devletime, milletime düşman olan, bu işin içinde olan herkese Mevlam evlat acısı versin. Devletime, milletime, bayrağıma dost olana da Allah bu acıyı göstermesin." diye konuştu.

#5
Foto - ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT MUTLU CAN KILIÇ - 17 Darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul’da sokağa çıkan Mutlu Can Kılıç, henüz 17 yaşındaydı. Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde vatanını savunurken darbecilerin açtığı ateşle şehit düştü. Lise öğrencisiydi, arkadaşları onu güler yüzlü, yardımsever bir genç olarak hatırlıyor. Genç yaşında gösterdiği cesaretle, 15 Temmuz’un unutulmaz simgeleri arasında yerini aldı.

#6
Foto - ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT UHUD KADİR IŞIK - 17 Sabah Kara Harp Okulu sınavını kazandıktan sonra akşama kadar bekleyen Uhud Kadir, Meclis önünde yaralılara yardım için gitti. Sırtını siper ederek insanları korumaya çalışırken helikopter ateşiyle şehit düştü.

#7
Foto - ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM - 15 Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde, babasıyla birlikte sokağa çıkan Halil İbrahim, yaşanan çatışma sırasında başına isabet eden kurşunla şehit oldu. Daha o gün tamamlayamadığı hayalleri vardı: “İleride başka ülkelere gezmeye giderdik” diyen kardeşinin bugünü hâlâ özlemle hatırladığı bu küçük kahraman, Türkiye’nin en genç şehitlerinden biri oldu. Darbe gecesi babasına "Hadi biz de çıkalım" demişti. Şehidin babası Bahattin Yıldırım, hayatın onlar için durduğu o anları şöyle anlattı: "Darbecilere karşı koymak için yürürken, oğlum birden yere yıkıldı. İlk başta ayağı taşa ya da bir yere takılıp, düştü zannettim. 'Oğlum kalk dedim' ve kaldırmak için elimi uzattım. Ancak oğlum hareketsiz duruyordu. Sonra kaldırmak için başının altına elimi koyunca elime kan geldi. O zaman vurulduğunu fark ettim. Kurşunun nereden geldiğini görmedim. Hemen kendi aracımla hastaneye götürdüm. Hastaneye götürünce ilk başta kurşunun sıyırdığını söylediler. Ancak sonra başının arka kısmına isabet ettiği anlaşıldı. Müdahale ettiler ama oğlumu kurtaramadılar. Kendisini kaybettik."

#8
Foto - ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT ABDULLAH OLÇOK - 16 15 Temmuz gecesi vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmak için babası Erol Olçok’la birlikte köprüye koşan Abdullah Tayyip Olçok, 2 mermiyle vuruldu ve henüz 16 yaşında şehadete kavuştu. "Önce Erol Bey, 30 saniye sonra da Abdullah. Abdullah, babası vurulduğunda tepki de göstermeyebilirdi. Bir yere siper alabilirdi, saklanabilirdi. Evlatça davrandı ve 'Baba' diye koştu peşinden ve koşunca Abdullah'ı da hedef aldılar."

#9
Foto - ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları

ŞEHİT MAHİR AYABAK - 17 Lise öğrencisi Mahir Ayabak, İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde darbecilere karşı direnirken şehit oldu. Geleceğe dair birçok hayali vardı; o gece babasının uyarılarına rağmen “Ben de gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı. Henüz 17 yaşındaydı ama vatan sevgisi yüreğinde çok büyüktü. Kurşunların hedefi olan Mahir, Türkiye’nin en genç demokrasi şehitlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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