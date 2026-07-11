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Arnavutköy Belediyesi'ne Altın Küre Ödülü

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DHA Giriş Tarihi:

Arnavutköy Belediyesi'ne Altın Küre Ödülü

Arnavutköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Medya Akademisi, halkla ilişkiler dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde 2026 yılı 'Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim' kategorisinde Altın Küre Ödülü’ne layık görüldü Arnavutköy Belediyesi’nin yeni medya alanındaki vizyon projesi olan Yeni Medya Akademisi, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, iletişim sektöründe 'halkla ilişkilerin Oscarları' olarak kabul ediliyor. Yeni Medya Akademisi, 2026 yılı 'Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim' kategorisinde Altın Küre Ödülü’nün sahibi oldu.

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Foto - Arnavutköy Belediyesi'ne Altın Küre Ödülü

Yaklaşık 70 yıllık geçmişe sahip IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, dünyanın dört bir yanından kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası markaların en başarılı iletişim projelerini ödüllendiriyor. Geçene yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin ödüle layık görüldüğü organizasyonda, bu yıl aynı ödül Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademisi’ne verildi.

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Foto - Arnavutköy Belediyesi'ne Altın Küre Ödülü

Belediyeden ödüle ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi "İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademisi, iletişim alanında geleceğin profesyonellerini yetiştiriyor. 11 farklı branşta verilen uygulamalı eğitimlerle katılımcılar; sunuculuktan radyoculuğa, video kurgudan sosyal medya uzmanlığına, fotoğrafçılıktan gazeteciliğe kadar geniş bir yelpazede eğitim alma imkânı buluyor. Kurulduğu günden bu yana 320 mezun veren akademi, yeni medya alanında örnek gösterilen eğitim modelleri arasında yer alıyor.

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Foto - Arnavutköy Belediyesi'ne Altın Küre Ödülü

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun vizyonuyla hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi, yeni medya alanında nitelikli eğitimler veren, hakikati merkeze alan ve kamuoyunun doğru, güvenilir bilgiye erişimini önceleyen yaklaşımıyla kısa sürede örnek gösterilen bir eğitim modeli haline geldi. Akademi bünyesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle katılımcılar yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmıyor, aynı zamanda çağın ihtiyaç duyduğu dijital iletişim becerilerini de kazanıyor.

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Foto - Arnavutköy Belediyesi'ne Altın Küre Ödülü

Yeni Medya Akademisi, yalnızca eğitim faaliyetleriyle değil; kamu iletişimine yönelik geliştirdiği projeler, dijital dönüşüme katkı sunan çalışmaları ve doğru bilgiye dayalı yayıncılık anlayışıyla da dikkat çekiyor. Kamuoyunun güvenilir bilgiye erişimini önceleyen bu yaklaşım, ulusal sınırları aşarak uluslararası platformlarda da karşılık bulmaya devam ediyor. IPRA Altın Küre Ödülü, Arnavutköy Belediyesi’nin yeni medya ve iletişim alanında ortaya koyduğu vizyonun uluslararası düzeyde tescillendiğini gösterirken; doğru iletişim, nitelikli eğitim ve güvenilir medya anlayışıyla yürütülen çalışmaların dünya çapında takdir gördüğünü de ortaya koydu."

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