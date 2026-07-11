Arnavutköy Belediyesi'ne Altın Küre Ödülü

Arnavutköy Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Medya Akademisi, halkla ilişkiler dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde 2026 yılı 'Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim' kategorisinde Altın Küre Ödülü’ne layık görüldü Arnavutköy Belediyesi’nin yeni medya alanındaki vizyon projesi olan Yeni Medya Akademisi, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, iletişim sektöründe 'halkla ilişkilerin Oscarları' olarak kabul ediliyor. Yeni Medya Akademisi, 2026 yılı 'Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim' kategorisinde Altın Küre Ödülü’nün sahibi oldu.