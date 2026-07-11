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Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

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Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Yaklaşık 86 yıllık geçmişe sahip dondurma devi Dairy Queen, ABD genelinde artan işletme maliyetleri ve franchise anlaşmazlıkları nedeniyle büyük bir küçülme sürecine girdi. Teksas ve Alaska başta olmak üzere ülke genelinde 46 şubesini kapatmak zorunda kalan marka, uzmanlara göre artan kira ve iş gücü maliyetlerinin altında eziliyor. İflas başvurusu yapmayan şirketin, maliyet baskısıyla başa çıkabilmek için operasyonlarını yeniden yapılandırma arayışında olduğu belirtiliyor.

#1
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

ABD’nin en tanınmış dondurma markalarından biri olan Dairy Queen, son dönemde operasyonlarını küçültme sürecine girdi. Şirketin franchise sistemi içinde yaşanan anlaşmazlıklar ve artan işletme maliyetleri, birçok şubenin faaliyetlerini durdurmasına neden oldu.

#2
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Son kapanışlar 30 Haziran’da Alaska’da gerçekleşti. Anchorage, Wasilla ve Palmer kentlerindeki üç Dairy Queen şubesi hizmet vermeyi bırakırken, eyalette yalnızca Soldotna’daki restoran faaliyetlerine devam ediyor.

#3
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Montana’nın Great Falls kentindeki Dairy Queen şubesi de yaklaşık 39 yılın ardından kapandı. İşletme sahibi Steve Galloway, aynı adreste bu kez Akdeniz mutfağı konseptiyle yeni bir restoran açmayı planladığını açıkladı.

#4
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Dairy Queen için en büyük darbe ise Teksas’ta görüldü. Franchise işletmecisi Project Lonestar ile şirket yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası önce 30, ardından 12 şube daha kapatıldı.

#5
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Böylece Teksas’ta toplam 42 Dairy Queen restoranı faaliyetlerini sonlandırdı. Şirket yönetimi, bazı mağazaların sözleşmelerde yer alan yenileme yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek franchise anlaşmalarını feshetti. İşletmecinin ürün tedarik desteğini kaybetmesiyle birlikte şubeler kapanma sürecine girdi.

#6
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Kapanan Dairy Queen franchise işletmelerinin iflas başvurusu yapmadığı belirtilirken, ABD restoran sektöründe artan maliyetler nedeniyle yeniden yapılanma süreci dikkat çekiyor.

#7
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Uzmanlara göre yükselen kira giderleri, iş gücü maliyetleri ve tedarik fiyatları, birçok restoran zincirini şube kapatma veya operasyonlarını yeniden düzenleme kararına yöneltiyor.

#8
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Pazar araştırma şirketi IBISWorld verilerine göre ABD’de dondurma mağazaları sektörü yaklaşık 7,4 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Ancak artan işletme maliyetleri, sektör oyuncuları üzerinde baskı oluşturuyor.

#9
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verileri de dışarıda yeme-içme fiyatlarının son bir yılda yüzde 3,5 arttığını ortaya koyuyor.

#10
Foto - Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Bugün Berkshire Hathaway çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Dairy Queen, yaklaşık 20 ülkede 7 bin 800’e yakın restoranıyla hizmet veriyor. Marka, özellikle 1985 yılında piyasaya sunduğu Blizzard ürünüyle dünya genelinde büyük bir bilinirliğe ulaşmıştı.

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