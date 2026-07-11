Ünlü dondurma markasında büyük kriz: Başka çare bulamayınca, sessiz sedasız kapattılar

Yaklaşık 86 yıllık geçmişe sahip dondurma devi Dairy Queen, ABD genelinde artan işletme maliyetleri ve franchise anlaşmazlıkları nedeniyle büyük bir küçülme sürecine girdi. Teksas ve Alaska başta olmak üzere ülke genelinde 46 şubesini kapatmak zorunda kalan marka, uzmanlara göre artan kira ve iş gücü maliyetlerinin altında eziliyor. İflas başvurusu yapmayan şirketin, maliyet baskısıyla başa çıkabilmek için operasyonlarını yeniden yapılandırma arayışında olduğu belirtiliyor.