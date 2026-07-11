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Üniversite üretip fideyi ücretsiz dağıtıyor! Çiftçiye aromatik ürün desteği

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IHA Giriş Tarihi:

Üniversite üretip fideyi ücretsiz dağıtıyor! Çiftçiye aromatik ürün desteği

Kastamonu Üniversitesi kampüsündeki serada yetiştirilen 480 bin İzmir kekiği ve 24 bin tıbbi adaçayı fidesi, çiftçilere ücretsiz verilerek kırsal üretime katkı sağlıyor.

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Foto - Üniversite üretip fideyi ücretsiz dağıtıyor! Çiftçiye aromatik ürün desteği

Kastamonu’da üniversite serasında yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler, çiftçilerin tarlasına yeni gelir kapısı olarak taşınıyor.

#2
Foto - Üniversite üretip fideyi ücretsiz dağıtıyor! Çiftçiye aromatik ürün desteği

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi'nce hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, üniversite kampüsünde kurulan 750 metrekarelik polikarbon sera ile 500 metrekarelik sundurmada tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine araştırmalar yapılıyor. Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney'in koordinatörlüğünde yürütülen ihtisaslaşma projesi çerçevesinde çiftçilerin daha yüksek gelir elde etmesine sağlayacak ve Kastamonu'daki biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla serada 3 yıldır çeşitli türde aromatik bitkiler yetiştiriliyor. Bu yıl da serada 480 bin kök İzmir kekiği (vilyalı kekik) ile 24 bin kök tıbbi adaçayı fidesi yetiştirildi. Yetiştirilen fideler Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle belirlenen çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Daha sonra toprakla buluşturulan bitkilerin yetişme, işleme ve ekonomik getirileri konusunda çiftçilere bilgi veriliyor.

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Foto - Üniversite üretip fideyi ücretsiz dağıtıyor! Çiftçiye aromatik ürün desteği

Bu çerçevede, Merkez ilçesi Taşlık köyünde yetiştirilen fideler çiftçilerle birlikte belirlenen tarlalara ekildi. Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile Proje Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney de çiftçilerle birlikte fideleri toprakla buluşturdu. Güney tarafından üreticilere ürünler hakkında bilgilendirme yapıldı. Projeyle ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney, projenin Kastamonu Üniversitesi'nin ihtisaslaşma sürecinde ortaya çıkan ilk projelerden biri olduğunu belirterek, "İhtisas projelerinin en önemli özelliği, üretimi yapılan fidelerin çiftçiye ulaştırılması ve çiftçinin bundan ekonomik anlamda bir değer ortaya koymasıdır. Geçen yıl ekinezya ve melissa fidelerinden elde edilen üretimin ardından, bu yıl da adaçayı ve İzmir kekiği fidelerinden aynı beklentimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da bu gayreti sürdüreceğiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte üretimleri tarlaya aktararak yerelde çiftçimize ekonomik katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

#4
Foto - Üniversite üretip fideyi ücretsiz dağıtıyor! Çiftçiye aromatik ürün desteği

Projenin en önemli amacının kırsal kalkınmaya destek olduğunu ifade eden Güney, "Üretilmiş hiçbir fide para karşılığı satılmıyor. Burada önemli olan orman köylümüzün ve çiftçilerimizin ekonomik gelir elde etmesidir. Bu nedenle fideler, üniversitemizin projesi kapsamında alınan sarf malzemeleriyle üretiliyor ve üreticilere bila bedel dağıtılıyor" diye konuştu.

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Foto - Üniversite üretip fideyi ücretsiz dağıtıyor! Çiftçiye aromatik ürün desteği

Merkez ilçesi Taşlık köyünde eşiyle birlikte çiftçilik yapan Ferhat Çevik de safran, salep, adaçayı ve kekik üretimi yaptıklarını belirterek, "Bugün de üniversitemiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber tıbbi nane, tıbbi kekik ve adaçayı ile yeni üretimimize başladık. Ülkemizde adaçayı şu anda sadece baharat olarak üretiliyor. Tıbbi olarak ilaç sektöründe kullanılan adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin yüzde 85'i ithal geliyor. Biz İlerleyen günlerde diğer çeşitlerle devam edeceğiz. Nane, kekik, safran ve salep üretimlerimiz var. Bunların yanı sıra, aslan yelesi gibi farklı bitkileri de toprakla buluşturarak üretimimizi genişletmeyi düşünüyoruz" dedi.

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