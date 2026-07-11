Üniversite üretip fideyi ücretsiz dağıtıyor! Çiftçiye aromatik ürün desteği

Bu çerçevede, Merkez ilçesi Taşlık köyünde yetiştirilen fideler çiftçilerle birlikte belirlenen tarlalara ekildi. Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile Proje Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney de çiftçilerle birlikte fideleri toprakla buluşturdu. Güney tarafından üreticilere ürünler hakkında bilgilendirme yapıldı. Projeyle ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney, projenin Kastamonu Üniversitesi'nin ihtisaslaşma sürecinde ortaya çıkan ilk projelerden biri olduğunu belirterek, "İhtisas projelerinin en önemli özelliği, üretimi yapılan fidelerin çiftçiye ulaştırılması ve çiftçinin bundan ekonomik anlamda bir değer ortaya koymasıdır. Geçen yıl ekinezya ve melissa fidelerinden elde edilen üretimin ardından, bu yıl da adaçayı ve İzmir kekiği fidelerinden aynı beklentimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da bu gayreti sürdüreceğiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte üretimleri tarlaya aktararak yerelde çiftçimize ekonomik katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.