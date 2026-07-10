CHP'deki son kepazelik şehit ailelerini ayağa kaldırdı! 15 Temmuz’a ’tiyatro’ hadsizliği

Bahçelievler Belediye Meclisi’nin Pazartesi günü gerçekleşen oturumunda, CHP’li Meclis Başkanvekili Nazife Aktaş’ın 15 Temmuz hakkında ‘Tiyatro’ sözüne ve Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan’ın ‘Bahçelievler’de 15 Temmuz şehitleri varmış’ sözüne şehit aileleri sert tepki gösterdi. Sözlerin ardından 15 Temmuz şehidinin ailelerinden 100 kişi Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası önünde toplandı. Bina önünde yapılan basın açıklamasının ardından aileler, CHP’li Meclis üyelerine bu durumu sormak için Belediye Meclisi’ne indi. Mecliste karşılaşan şehit aileleri ile CHP’li Meclis üyeleri arasında arbede çıktı.

17 yaşında şehit olan Mahir Ayabak’ın annesi Muteber Ayabak, "Defolup gitsinler buradan. Ben bu vatan uğruna 17 yaşındaki evladımı feda ettim. Benim ve ailemin hayatı bitti. Kalkıp da ’15 Temmuz diye bir şey yok’ diyemezler. ‘Bahçelievler’de şehit mi varmış ?’ Diyorlar. Varız ve buradayız" dedi.

"Kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik"



15 Temmuz’da bacağından yaralanarak gazi olan ve eşini kaybeden Cahide Şefkatlioğlu, "15 Temmuz’da kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik" sözlerine yer vererek, "Ben bu vatana eşimi verdim. 3 çocuğum babasız kaldı. Asıl tiyatroyu onlar oynadı biz oynamadık. Biz o tiyatroyu bozduk. Tarih yazdık. Kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. Kanımızın son damlasına kadar da çevireceğiz. Biz onların özünü de kabul etmiyoruz. Hiçbir şeyini kabul etmiyoruz. Kimse bu bayrak altında vatan hainliği yapamaz. Yapanlar defolsun gitsin buradan. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası Müslüman bir ülke. Biz şehitlerimizin de arkasındayız. Vatanımızın da arkasındayız. Bayrağımızın da arkasındayız, Kur’an’ımızın da arkasındayız. Kimse bizi bölemeyecek" ifadelerini kullandı.

"Kendisi 15 Temmuz’u anmadı"



CHP’li belediye meclis başkanvekilinin 15 Temmuz’u anmadığını ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bahçelievler Belediye Meclisi’nde, Meclis Başkanvekili Nazife Aktaş Madımak ve Başbağlar’ı andı. Tabii ki Madımak ve Başbağlar bizim için de içimizdeki bir yara. Kendisi 15 Temmuz’u anmadı. Bizim arkadaşlarımız kendilerini uyardı. Kendisi ‘O benim bileceğim bir şey. Siz karışamazsınız’ dedi. Ve 15 Temmuz için ‘Tiyatro’ dedi. Bir de CHP’nin Grup Başkanvekili olan bir arkadaşımız var. Aynı zamanda büyükşehir belediyesinde de meclis başkanvekilliği var, yani iki görevi var. O da ‘Bahçelievler’de 15 Temmuz şehitleri varmış’ dedi. Yani alaycı bir tavırla dedi. Biz 15 Temmuz’u unutturmamak için çalışmalar yaparken, şurada 15 gün kala 10 gün kala bir hanımefendi, bir beyefendi 15 Temmuz ile alay etti. Ben soruyorum; 15 Temmuz şehitlerimizin burada eşleri var çocukları var. Bu insanlar ne yoluna gitti, tiyatro yoluna mı gittiler ?" şeklinde tepki gösterdi.