0553 313 94 23

Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!

HabertürK canlı yayınına katılan Akademisyen-yazar Yusuf Kaplan, Tanzimat'tan bu yana Anadolu'nun Türklerin elinden alındığını belirterek Türkiye’yi yıllardır darbelerle, siyasi krizlerle geriye götüren vesayet sisteminin nasıl oluştuğunu ortaya koydu.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:29

Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’ninNabzı programına katılan Akademisyen - yazar Yusuf Kaplan da katıldı. Türkiye’deki cemaat ve tarikat konusunun konuşulduğu programda kemalizm ve modernleşme meselesine de değinildi.

Türk aydınlarının Türkiye’nin başına ne geldiğini bilmediğine dikkat çeken Yusuf Kaplan, Tanzimat'ın ilanıyla birlikte Anadolu'nun Türklerin elinden alındığını belirtti. Kaplan "Kim aldı?" sorusuna ise "Abdülaziz'in bileklerini kim kestiyse, Abdülhamid'i kim tahttan indirdiyse, Menderes'i kim astıysa, Özal'ı kim katlettiyse, Erdoğan'ı kim diktatör ilan ettiyse onlar" cevabını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:29
  1. Didem Arslan
  2. Yusuf Kaplan
  3. habertürk
  4. kemalizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor
    1. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    2. Altın fiyatları
    3. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    4. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    5. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    6. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    7. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    8. Afrikalı 3 milyarder kıtanın..
    9. Trabzonspor'da Getafe maçının programı..
    10. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    11. Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında..
    13. Faruk Çelik’ten bomba açıklamalar
    14. Kocaeli sahillerinden 53 ton yosun..
    15. Pençe Harekatı'yla koordineli olarak..
    16. Göztepe’nin yenileri formayı kapamadı
    17. Adnan Polat: “Mustafa Cengiz tam gaz..
    18. Teröre karşı duruşuyla CHP’ye solculuk..
    19. Genç görünmenin yolu: Mezoterapi
    20. Akhisar Belediyesi WorldFood..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe