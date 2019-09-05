Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
HabertürK canlı yayınına katılan Akademisyen-yazar Yusuf Kaplan, Tanzimat'tan bu yana Anadolu'nun Türklerin elinden alındığını belirterek Türkiye’yi yıllardır darbelerle, siyasi krizlerle geriye götüren vesayet sisteminin nasıl oluştuğunu ortaya koydu.05 Eylül 2019 Perşembe 12:29
Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’ninNabzı programına katılan Akademisyen - yazar Yusuf Kaplan da katıldı. Türkiye’deki cemaat ve tarikat konusunun konuşulduğu programda kemalizm ve modernleşme meselesine de değinildi.
Türk aydınlarının Türkiye’nin başına ne geldiğini bilmediğine dikkat çeken Yusuf Kaplan, Tanzimat'ın ilanıyla birlikte Anadolu'nun Türklerin elinden alındığını belirtti. Kaplan "Kim aldı?" sorusuna ise "Abdülaziz'in bileklerini kim kestiyse, Abdülhamid'i kim tahttan indirdiyse, Menderes'i kim astıysa, Özal'ı kim katlettiyse, Erdoğan'ı kim diktatör ilan ettiyse onlar" cevabını verdi.
YORUM YAZ