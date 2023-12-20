Yusuf Hoca'dan çok konuşulacak sözler! 'On kişiyle geziyor bir salağın başına kalıyor'
TV programlarında yaptığı sohbetlerle adından söz ettiren Yusuf Kavaklı Hoca, evlenecek olan genç kız ve erkeklere önemli tavsiyelerde bulundu.
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, genç kızlara ve erkeklere önemli tavsiyelerde bulundu.
Evlenmeye karar verecek olan gençlerin gayrimeşru ilişki yaşayarak hayatlarını karartmamaları gerektiğini vurgulayan Kavaklı Hoca, "Sokakta bulunan sokakta kalır. Atalarımız, 'Çöplükte biten gülü koklamayın' demişler. İnternette bulduğunuz internette kalır." ifadelerini kullandı.
Batı'daki gayrimeşru ilişki ahlaksızlığının gençlere empoze edildiği günümüzde genç kızların gayriahlaki yaşam tarzını eleştiren Yusuf Hoca, "Eskiden bir kıza on kişi dünür olur, bir kişi alırdı. Şimdi öyle kızlarımız var ki, on kişiyle geziyor bir salağın başına kalıyor." diyerek esprili bir dille uyarılarda bulundu.
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