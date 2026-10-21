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Gündem Ülkeye girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e: Başörtüsü yasağını kaldırın da biz gelemesek de olur!
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Ülkeye girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e: Başörtüsü yasağını kaldırın da biz gelemesek de olur!

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Ülkeye girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e: Başörtüsü yasağını kaldırın da biz gelemesek de olur!

Azerbaycan’ın aralarında 3’ü Akit çalışanı ve kendisinin de bulunduğu 31 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesinin ardından Fatih Erbakan, İlham Aliyev’e seslendi. Erbakan “Siyonist katili Bakü'de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Öğrencilere başörtüsü yasağını kaldırın yeter, biz gelemesek de olur” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan’ın aralarında kendisinin de bulunduğu, 3’ü Akit çalışanı 31 Türk vatandaşını ‘istenmeyen kişi ilan ederek’ ülkeye giriş yasağı getirmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i de etiketleyen Erbakan, paylaşımında “Sayın İlham Aliyev! Azerbaycan'da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur” ifadelerini kullandı.

HAKİKİ DOSTLARINIZI GÖZÜNÜZ GÖRMEZ OLDU

Terör devleti İsrail’in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Bakü’de ağırlanmasını da eleştiren Erbakan, “Siyonist katil Herzog'u Bakü'de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter! Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey'den, Resulzade'den, Tağıyev'den öğrendik” dedi.

Erbakan, paylaşımını Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine, “iki devlet, tek millet” anlayışına ve dilde, fikirde, işte birliğe vurgu yaparak tamamladı.

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Yorumlar

Can

Herkes kendine baksın sizene kardeşim komşu GArdaşimizdan.

Mehmet Ali

Bayrağında ay yıldız olan ülkeler kardeşimidir. Bir tanesi istisna ıl6mak için can atıyor! Ay yıldızlı bayraklar: TC, Pakistan, Libya, Tunus, KKTC, Cezayir, Malezya, Endonezya, Özbekistan, Singapur ve Azerbeycan..
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