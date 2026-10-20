  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek’ten fon çağrısı: Gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse… Ticaret Bakanlığı’ndan Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu’ya ödül Libya'dan tarihi Türkiye hamlesi: Boykot kararı iptal edilip onayladılar Fransa'da bir tek o dükkana dokunulmadı! Yağmacılar kitap kurdu çıkmadı! Konya’da cami önünde tarih hırsızlığı.. Yüzlerce yıllık kaideyi kepçeyle çaldılar! Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen açıkladı AK Parti İl Başkanı Özdemir’den Üsküdar açıklaması: Merhum Gültekin’in oluşturduğu güzel atmosfer sürecek Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP Mekke İttifakı Meclis'e sunuldu Bunu yapan yandı! WhatsApp’tan paylaşım yapan 10 kişi gözaltına alındı
Gündem Özgür Özel'den akıllara zarar hezeyan! 'Biz namussuzlar kadar namusluyuz!'
Gündem

Özgür Özel'den akıllara zarar hezeyan! 'Biz namussuzlar kadar namusluyuz!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

TBMM çatısı altında yaptığı hezeyan dolu konuşmalarla gündemden düşmeyen CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Meclis kürsüsünden yine skandal bir gafa imza attı.

Siyaset üretemediği her fırsatta milli iradenin tecelligahını hakaret ve şuursuz söylemlerle kirleten Özel, bu kez "Biz namussuzlar kadar namusluyuz" ifadesiyle ne söylemek istediğini dahi beceremeyerek kendi basiretsizliğini tescilledi.

Söylem krizinde batan ana muhalefet: Ne söylediğini kendisi de bilmiyor!

İnönü'nün tarihi cümlesini eline yüzüne bulaştırarak namus kavramını hedefine alan bu talihsiz çıkış, Meclis sıralarında ve kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu. İki cümleyi bir araya getirmekten aciz bir üslupla partisini yönetmeye kalkan ve her fırsatta gaf çukuruna batan bu zihniyet, ana muhalefetin içine düştüğü ahlaki ve fikri tükenmişliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit
Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit

Gündem

Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit

Halk TV’ye kayyım atanmasına komik gerekçe Özgür özel de kargaları güldürdü
Halk TV’ye kayyım atanmasına komik gerekçe Özgür özel de kargaları güldürdü

Gündem

Halk TV’ye kayyım atanmasına komik gerekçe Özgür özel de kargaları güldürdü

CHP’li isimden Özgür Özel’e çağrı… Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver
CHP’li isimden Özgür Özel’e çağrı… Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver

Gündem

CHP’li isimden Özgür Özel’e çağrı… Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver

Akın Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel 750 bin lira ödeyecek
Akın Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel 750 bin lira ödeyecek

Siyaset

Akın Gürlek davayı kazandı: Özgür Özel 750 bin lira ödeyecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23