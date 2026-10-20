Özgür Özel'den akıllara zarar hezeyan! 'Biz namussuzlar kadar namusluyuz!'

Siyaset üretemediği her fırsatta milli iradenin tecelligahını hakaret ve şuursuz söylemlerle kirleten Özel, bu kez "Biz namussuzlar kadar namusluyuz" ifadesiyle ne söylemek istediğini dahi beceremeyerek kendi basiretsizliğini tescilledi.

Söylem krizinde batan ana muhalefet: Ne söylediğini kendisi de bilmiyor!

İnönü'nün tarihi cümlesini eline yüzüne bulaştırarak namus kavramını hedefine alan bu talihsiz çıkış, Meclis sıralarında ve kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu. İki cümleyi bir araya getirmekten aciz bir üslupla partisini yönetmeye kalkan ve her fırsatta gaf çukuruna batan bu zihniyet, ana muhalefetin içine düştüğü ahlaki ve fikri tükenmişliği bir kez daha gözler önüne serdi.