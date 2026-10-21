CHP’de kavga ve kriz bitmiyor! Ana muhalefet partisi kendi belediye başkanını ve meclis üyelerini aforoz etti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Her fırsatta kamuoyuna "birlik ve beraberlik" masalları anlatmaya çalışan CHP’de iç hesaplaşma ve taht kavgaları ayyuka çıktı. Partinin Parti Meclisi (PM) kararları doğrultusunda Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile birlikte İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi, kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edildi.
Ayrıntılar birazdan...