İlk 11'ler belli oldu! Galatasaray Fransa deplasmanında dev zafer için sahaya çıkıyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasındaki kritik Lille randevusu öncesi sporseverlerin merakla beklediği ilk 11'ler resmiyet kazandı. Temsilcimiz Galatasaray, Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak dev maçta Sloven hakem Rade Obrenovic’in düdüğüyle birlikte Avrupa sahnesinde göğsümüzü kabartacak kadrosuyla çimlere ayak basıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 19.45'TE
Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
İLK 11'LER
Lille (Muhtemel): Berke Özer, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.