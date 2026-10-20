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Dünya Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Karadeniz'de 5 gemiyi vurduk"
Dünya

Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Karadeniz'de 5 gemiyi vurduk"

Yeniakit Publisher
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Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Karadeniz'de 5 gemiyi vurduk"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki Ukrayna'ya 5 yük gemisini vurduk" ifadeleri yer aldı.

Rusya, Karadeniz'deki yük gemilerini hedef almaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da demirli ve seyir halinde olan toplam 5 yük gemisini vurduğunu açıkladı.

Bakanlık, vurulan 3 geminin Reni Limanı'na, 2'sinin ise Odessa'ya seyir halinde olduğunu aktardı.

 

Bakanlık ayrıca, Volyn bölgesinde ve Hmelnıtskıy şehrinde bulunan iki lojistik merkezinin de hedef alındığını belirterek, söz konusu gemilerin ve merkezlerin tamamının askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.

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