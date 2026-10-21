Aylardır eğitiliyorlar: Gazze’ye taşeron Fas askeri geliyor

TAHSİN HAN

Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü katliamlar ve uyguladığı ağır kuşatma devam ederken, ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki işgali kalıcı kılma hedeflerine hizmet eden karanlık planlar ifşa oldu. Siyonist propaganda organı Times of Israel’e konuşan bir İsrail “Barış Kurulu” yetkilisi, ABD öncülüğünde kurulan sözde Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında 500’e yakın Faslı personelin eğitildiğini itiraf etti. Siyonist yetkili, Ağustos ayının sonlarında Fas topraklarında başlayan ve ABD liderliğinde yürütülen bu askeri eğitimin ilk etapta subay ve eğitmen kadrolarıyla başladığını, ardından daha geniş birliklerin sürece dâhil edildiğini aktardı.

ARAP ÜLKELERİ VEKİL GÜÇ OLARAK KULLANILIYOR!

Fas yönetimi, geçtiğimiz Şubat ayında soykırım sonrası Gazze’ye polis ve askeri birlik gönderme taahhüdünde bulunarak bu adımı kamuoyuna açıkça beyan eden ilk Arap ülkesi olmuştu. Arnavutluk, Kazakistan ve Kosova gibi ülkelerin de asker gönderme planına dâhil olduğu süreçte, Fas’ın Gazze topraklarına fiilen asker ayak bastıracak ilk ülke olacağı belirtiliyor. Terörist İsrail yönetimi ve Washington hamileri, doğrudan kendi askerleriyle bölgede tutunamayacaklarını bildiklerinden, Arap ülkelerinin askeri unsurlarını vekil bir paralı polis gücü gibi sahaya sürerek Gazze halkının haklı direnişini içeriden kırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’YE KAPIYI KAPATIP BAE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan işgalci İsrail rejimi, Gazze’deki soykırıma sert tepki gösteren ve barış gücü için asker göndermeye hazır olduğunu ilan eden Türkiye’ye kapıları kapattı. Mehmetçik’in Gazze’ye adım atmasını kendi işgal planları önünde en büyük tehdit olarak gören Siyonist rejim, Türk askerinin konuşlandırılmaması için Donald Trump yönetimi nezdinde de yoğun diplomasi yürüterek ABD’yi ikna etti. Türk ordusundan korkan Tel Aviv yönetimi, sahadaki denklemde Türkiye’yi tamamen devre dışı bırakmayı başardı.

Diğer taraftan, soykırımcı Başbakan Netanyahu’nun direktifleri doğrultusunda, İsrail kontrolündeki Gazze bölgelerinde yerinden edilmiş Filistinliler için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) finansmanıyla yapılması planlanan işgal kampı projesinde de ilerleme kaydedildiği bildirildi. Netanyahu, Hamas silahsızlandırılana ve Gazze tamamen askeri nitelikten arındırılana kadar yeniden inşaya izin vermeyeceğini yinelerken, “BAE güvenlik bölgesi” projesini bu yasakların dışında tuttuğunu açıkça kabul etti. Netanyahu, “Gazze’de üzerinde anlaştığımız tek şey BAE’nin güvenlik bölgesidir; onlar bize birçok konuda yardımcı olan insanlardır” diyerek kirli iş birliğinin boyutunu gözler önüne serdi.

Bu arada Fas, İsrail ile 2020’de normalleşme anlaşması yapmış ve askeri işbirliğini geliştirmiş ülkelerden biri. Fas, Yahudilere geçmişte ev sahipliği yapmış bir ülke. İsrail’deki Yahudilerin 1 milyonu aşkını Fas kökenlidir.