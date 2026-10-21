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Dünya Savaş uçakları Karadeniz'de semalarında
Dünya

Savaş uçakları Karadeniz'de semalarında

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Savaş uçakları Karadeniz'de semalarında

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; savaş uçakları, Karadeniz'deki hava sahasında devriye ve keşif uçuşları yapıyor.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait F-16, MiG-29, Su-25 ve L-39 tipi uçakların, ülkenin karasuları üzerindeki hava sahasında devriye, gözetleme ve keşif görevleri yürüttüğü bildirildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz üzerindeki askeri uçuşların ülkenin hava ve deniz sahasındaki güvenliğin güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

 

Uçuşların sonraki günlerde de devam edeceği aktarılan açıklamada, hava sahasının korunmasını güçlendirmek amacıyla ilave kara birlikleri ile gözetleme ve hava savunma unsurlarının da konuşlandırıldığı kaydedildi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov da basına yaptığı açıklamada, uçuşların ülkenin karasuları üzerinde yürütüleceğini belirterek, "Bu durum Bulgaristan vatandaşlarını endişelendirmemeli." dedi.

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