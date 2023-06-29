  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NATO sırası bekleyen İsveç'e kötü haber! Görüşmeler ertelendi

İsrail, Filistin ve Mısır harekete geçti: bölgede doğalgaz rezervi artıyor! İlgili flaş karar, şok detay

Kur'an-ı Kerim'i yakanı değil durdurmak isteyeni gözaltına aldılar! Lanet olsun size

Öcalan sevici Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj!

Rus istihbaratının parmağı olabilir diyerek duyurdu: Wagner isyanı iddiası, büyük skandal

Putin'den Kur'an-ı Kerim açıklaması! 'Bizim ülkemize göre suç'

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması! Sosyal medya hesabından duyurdu

Türkiye'ye flaş 29 Haziran uyarısı

Dünyaca ünlü gazete ilk kez ilan etti! Yeni karar: ABD'den Çin'e yapay zeka çipi sınırlama hazırlığı

CHP, Öcalan sevici Merdan Yanardağ için harekete geçti!
Yerel Yurtta hava durumu
Yerel

Yurtta hava durumu

Yeniakit Publisher
2023-06-29 09:18:00 -
Yurtta hava durumu

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde, gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23