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Dünya Yurt içinde kullanılacak! Çin onay verdi
Dünya

Yurt içinde kullanılacak! Çin onay verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-13 22:00:00 -
Yurt içinde kullanılacak! Çin onay verdi

Çin, Vladivostok Limanı'nın yurt içi taşımacılıkta kullanılmasına onay verdi.

Çin'in, Rusya'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Vladivostok Limanı'nın yurt içi taşımacılıkta kullanılmasına izin verdiği bildirildi.

Caixin'in haberine göre, Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, kuzeydoğu eyaletleri Cilin ve Heylongciang'dan yurt içi noktalara gemi taşımacılığı Vladivostok Limanı üzerinden yapılabilecek.

Böylece, önceden kara yoluyla daha güneyde bulunan Liaoning eyaletindeki Dalian Limanı'ndan getirildikten sonra deniz yoluyla diğer Çin limanlarına taşınan mallar, kuzeydoğu eyaletlerine daha yakın konumdaki Vladivostok'dan iç limanlara doğrudan transfer edilebilecek.

Rusya'nın uzak doğusundaki Vladivostok, ülkenin Pasifik kıyısındaki en büyük limanına ev sahipliği yapıyor.

Gümrükler Genel İdaresi, 2007 yılında Heylongciang eyaletinin talebi üzerine, Rus limanı üzerinden mal taşımacılığı için pilot uygulama başlatmıştı.
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Vladivostok üzerinden yapılan transferlerin taşımacılık maliyetlerini azaltarak eyaletlere ticarette önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

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