0553 313 94 23

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:12
Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar eylül ayına Arjantin'in sermaye kontrolü haberi ile başlarken, yurt içinde bugün açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Arjantin'in, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmaya karşın para birimindeki hızlı değer kaybı, sermaye çıkışı ve ekonomideki kötüleşmeyi durduramamasının ardından sermaye kontrolü kararı geldi. Arjantin'de yayımlanan kararnameye göre, ellerindeki dövizi bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan bütün şirketler, Merkez Bankasından (BCRA) izin almak zorunda kalacak. Yıl sonuna kadar geçerli olan kararnamede, "Bu önlemler ekonominin normal işleyişini güçlendirmeyi, döviz piyasasının ölçülü bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamayı, finansal değişkenlerdeki dalgalanmayı azaltmak ve finansal akımların reel ekonomi üzerindeki etkisini bastırmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Büyük şirketlere kısıtlama getiren bu kararnameyle, döviz kurlarındaki dalgalanmanın yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da korunması planlanırken, Öte yandan, tüzel kişilerin de dolar almasına aylık 10 bin dolar kısıtlama getirildi.

Bu gelişmelerle, cuma günü yüzde 2,8 yükselerek 59,50'ye çıkan dolar/Arjantin pesosu paritesi, bugün Asya piyasalarında 59,51 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Geçen hafta ve ağustosun son işlem gününde küresel piyasalarda izlenen pozitif seyirle borsalarda sınırlı da olsa yükselişler görülmüştü. Aylık bazda ise ağustosta pay piyasaları gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 2 değer kaybetti.

Analistler, eylülde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirterek, 11-12 Eylül'deki Fed toplantısında faizlerin indirileceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Fed, ağustosun başında açıklanan kararı ile politika faiz aralığını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25 bandına çekmişti.

ABD piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Avrupa tarafında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. İtalya'daki siyasi gelişmeler ve İngiltere'deki Brexit süreci ise öne çıkan gündem başlıkları olarak dikkati çekiyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve kur savaşı, gündemin odağındaki yerini koruyor. Yuan, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili sert açıklamalarına karşın dolar karşısındaki değer kaybını sürdürürken, Şanghay bileşik endeksi açıklanan imalat sanayi PMI verisinin beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın yüzde 1,3 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,84 artışla 96.718 puandan kapanan BIST 100 endeksi, ağustos ayında ise temmuz kapanışına göre yüzde 5,25 değer kaybetti. Ağustosta yüzde 4,37 artan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8350 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde yılın 2'nci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini kaydederek, ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle küresel piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini bildirdi.

BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının önemli destek bölgesi olduğunu belirten analistler, 97.400 direncinin güçlendiğini, bu seviyenin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 1,8 azalmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,0 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2019'un 1. çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek GSYH

10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.00 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:12
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali İhsan Ariç Mersin’de başpehlivan oldu
    1. Ali İhsan Ariç Mersin’de başpehlivan..
    2. Güreş tutkusu Almanya’dan Türkiye’ye..
    3. 10 kişi geldiler, polis omzundan..
    4. Mali’de 3 katlı bina çöktü: 12 ölü
    5. (Özel) TEM Otoyolu’nda lüks..
    6. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    7. Türkiye'den petrol adımı!
    8. Afganistan'da stadyuma bombalı..
    9. Ankara’da suya zam mı geldi?
    10. 16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi..
    11. Yargıtay’dan dövizle kredi çekenler..
    12. İşe alıp anahtarı verdi... Sabah iş..
    13. Kızıldağ’da şampiyon Çatalanspor
    14. Zayıflamak isteyenlere ameliyatsız..
    15. Ağır çantalara, eğik biçimde telefon..
    16. İran'dan "üçüncü adım daha güçlü..
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. Amed Sportif Faaliyetler, lige..
    19. Terörden temizlenen yaylalarda moda..
    20. Ayder'de salıncaklar kaldırıldı
    21. Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün..
    22. TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'a ortak..
    23. Amatör kulüpler sezon öncesi..
    24. TİKA Kırgızistan'daki aile sağlığı..
    25. Erzincan’da nefes kesen atlı cirit..
    26. Cimbom noktayı koydu! Lemina geliyor
    27. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kukla..
    28. Emekliye en az 2 bin 711 lira maaş
    29. 13 yaşındaki kayıp kız bulundu
    30. Milli olarak üretildi! Boğazlarda..
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var