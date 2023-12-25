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Teknoloji Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzatılabilecek!
Teknoloji

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzatılabilecek!

Yeniakit Publisher
2023-12-25 21:38:00 -
Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi uzatılabilecek!

Yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden “geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda, mobil cihazların kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30’ar gün uzatılabilecek.

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi, 120 günden 180 güne çıkartılıyor.

E-Devlet üzerinden uzatılabilecek

120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.

AK Partili Sarıkaya duyurdu

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabileceğini açıkladı.
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Sırakaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı infografiğe göre, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak.

120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.

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