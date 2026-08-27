Kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Devler arenasındaki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray kura çekimine 3. torbadan katıldı. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor.
Devler Ligi'ndeki lig aşamasının kura çekimi, Monako'da bugün TSİ 19.00'da başladı.
Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı.
Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlenecek. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray 3. torbadan katıldı
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe ile Galatasaray, kura çekimine 3. torbadan katıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLUYOR
FENERBAHÇE: Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villarreal,
GALATASARAY: Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK (D).,
PSG: Barcelona, Man City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava, Como.
Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid, Betis, Man United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Prag, Viking.
Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK, AEK.
Liverpool: Atletico Madrid, Inter, Porto, Brugge, Fenerbahçe, Lens, LASK Linz.
Inter: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan Bratislava.
Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK, Lens.
Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Prag
Barcelona: Man City, Paris, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah.
Atletico Madrid: Bayern, Liverpool, Man United, PSV, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking. Stuttgart:
B. Dortmund: Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK Atina, Sabah.