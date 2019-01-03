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Yurt dışı telefonların kayıt ücretleri belli oldu! İşte 2019'un pasaport kayıt bedelleri

2019 yılında yurt dışı telefon kayıt ücretlerinde net rakamlar bugün kesin olarak belli oldu.

03 Ocak 2019 Perşembe 23:35
Yurt dışı telefonların kayıt ücretleri belli oldu! İşte 2019'un pasaport kayıt bedelleri

Yurt dışı telefon kayıt ücreti bugün kesin olarak belli oldu. Peki, yurt dışından alınan telefonları Türkiye’de kullanmak bir kişiye kaç TL’ye mal oluyor? İşte 2019 yılına ait yurt dışı telefon kayıt ücreti...

Yurt dışından telefon alıp kullanmak için geçtiğimiz yıllarda 150 TL civarında bir kayıt bedeli ödeyip telefonu Türkiye’de yasal olarak kullanabiliyordunuz. Ancak 2018’in bitmesin yakın yurt dışı telefon kayıt ücreti ciddi bir oranda artmıştı.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu kayıt ücretine bir de 150 TL ek vergi eklenmişti. Bugün ise telefonu kaydettirmek isteyen birinin toplamda ne kadar para ödeyeceği belli oldu.

Ücretlerin neden arttığı bilinmiyor

Bir kişi yurt dışından aldığı herhangi bir telefonu Türkiye’de kullanmak isterse tüm vergiler dahil 618 TL ücret ödemesi gerekiyor. 2018’de 150 TL civarında olan bu tutarın ne oldu da 618 TL’ye çıkarıldığı henüz bilinmiyor.

Vergilerin bu denli artması, yurt dışından telefon almak isteyenleri bir kez daha düşündürecek gibi görünüyor.

Gerçi yurt dışından telefon almak bu vergilere rağmen hala daha uygun. iPhone Xs Amerika’da 999 dolar yani yaklaşık 5.300 TL‘ye satılıyor.

Bu fiyata Türkiye’deki vergileri ve kayıt ücretini eklediğinizde 5.900 TL’ye iPhone Xs sahibi olabiliyorsunuz. Türkiye’de ise bu model 9.899 TL’ye satılıyor. Yani yaklaşık 4.000 TL daha pahalı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 23:35
  1. Yurt dışı telefon kayıt ücretleri
  2. pasaport kayıt ücretleri
  3. 2019 yurt dışı telefon kayıt ücretleri
  4. akıllı telefon

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