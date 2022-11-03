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Yerel Yüreklerin ağza geldiği an! İntihara kalkışan kadını refleksiyle kurtardı
Yerel

Yüreklerin ağza geldiği an! İntihara kalkışan kadını refleksiyle kurtardı

Elazığ'da intihar girişiminde bulunan bir kadın, itfaiye erinin hızlı refleksi sayesinde kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 23:36:00 -
Yüreklerin ağza geldiği an! İntihara kalkışan kadını refleksiyle kurtardı

Elazığ’da intihara teşebbüs eden kadını itfaiye eri, hızlı bir refleksle son anda çekerek kurtardı.

Olay, Üniversite Mahallesi Kooperatif Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S. henüz belli olmayan bir nedenden dolayı 3. kata çıkarak intihara kalkıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalıştı.

İtfaiyeci kadını içeri çekerek kurtardı

İtfaiye ekipleri kadının atlamak istediği noktaya şişme branda açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. İkna çalışmaları sürerken kadının bir anlık dalgınlığından yararlanan itfaiye eri harekete geçti. Hızlı bir refleks gösteren itfaiye eri kadını tutarak içeri çekti.

Aşağı indirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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