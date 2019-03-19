Yurdanur Güven kimdir? Yurdanur Güven neden gözaltına alındı? Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven gözaltına alındı. Yurdanur Güven, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Balıkesir Milletvekili adayı olmuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven gözaltına alındı. Yurdanur Güven, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Balıkesir Milletvekili adayı olmuştu. Bursa, Ankara, Mardin, Balıkesir, Şırnak ve Mardin'de bir çok adrese operasyon yapıldı. HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven de gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi öğrenilemedi. HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven, evine yapılan baskınla gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.