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Yunusemre’de bayram öncesi evde bakım hizmetleri yoğunlaştı

Yunusemre Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşları ziyaret ederek kişisel bakımı ve ev temizliğini yapıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
Yunusemre’de bayram öncesi evde bakım hizmetleri yoğunlaştı

Yunusemre Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşları ziyaret ederek kişisel bakımı ve ev temizliğini yapıyor.


Yunusemre Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçede çalışmalarını yoğunlaştırıp evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşları ziyaret ederek kişisel bakımı ve evlerinin temizliğini yapıyor. Sosyal belediyeciliği önemsediklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bu hizmetle hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara ulaştıklarını kaydetti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Evde bakım hizmetlerine devam eden ekiplerimiz, çalışmalarını hızlandırdı. Kurban Bayramı öncesi ekiplerimiz hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı ziyaret ederek kişisel bakım ve ev temizliğini yapıyor” dedi.


Yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:26
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