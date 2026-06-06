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Sosyal Medya Erdoğan gitsin diye kiliseye gidip dua etmiş! Bir de Türk kimliğinden utandığını söyledi
Sosyal Medya

Erdoğan gitsin diye kiliseye gidip dua etmiş! Bir de Türk kimliğinden utandığını söyledi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sokak röportajında konuşan ve kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan bir vatandaşın sözleri sosyal medyada tartışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için kiliseye giderek dua ettiğini söyleyen şahsın, "Türk kimliğimden utanıyorum" şeklindeki ifadeleri tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında konuşan ve kendisini Atatürkçü kimliğiyle tanımlayan bir vatandaşın açıklamaları gündem oldu.

Röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden ayrılması için kiliseye giderek dua ettiğini söyleyen şahıs, bununla da yetinmeyip Türk kimliğinden utandığını ifade etti.

Şahsın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede yayılırken çok sayıda kullanıcı söz konusu ifadeleri sert şekilde eleştirdi. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ve Türk kimliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi tepkilerin odağı haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, siyasi görüş farklılıklarının doğal olduğunu ancak bir siyasetçiye duyulan tepkinin ülkeye, millete ve milli kimliğe yöneltilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"ATATÜRKÇÜLÜK ADINA KONUŞTU"

Röportajda kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan şahsın sözleri, Atatürkçülük tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Çok sayıda kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik ve milli kimlik vurgusuna dikkat çekerek, Türk kimliğinden utanıldığını söyleyen bir anlayışın Atatürkçülükle bağdaşmadığını savundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, siyasi tercihlerin değişebileceğini ancak milletine ve ülkesine aidiyet duygusunun korunması gerektiğini ifade etti.

Röportajdaki sözler, siyasi kutuplaşmanın ulaştığı noktaya ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Kartalbey

Buna yorum yapmaya değmez. Ne olduğu belli. Allah ıslah etsin. bu vatandaşı.

Emrullah

İslâmdan utanan kişi elbette türk olduğundan da utanır. Kesin bu şahıs birilerinin satın aldıkları kuklalardandır.
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