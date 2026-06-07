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Spor
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Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu
AA Giriş Tarihi:

Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu

Sarı kırmızılı camia, Galatasaray Lisesi'nin pilav gününde bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek, “bu camianın bir ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla kenetlenelim.” açıklaması yaptı.

#1
Foto - Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu

Galatasaray Lisesi'ndeki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

#2
Foto - Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu

Etkinlikte konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın kenetlenmeye dünden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

#3
Foto - Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu

"Pilav günü, bizi bir araya getiren, buluşmamızı sağlayan Galatasaray'ın önemli günlerinden biri. Eğitim kurumlarımızla, vakıflarımızla, spor kulübümüzle ve derneklerimizle büyük bir aileyiz.

#4
Foto - Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu

Oluşturduğumuz organizasyon kıskanılmayı hak ediyor. Bize emanet olan bu camianın dünden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacı var. Bugün ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhunun bizi çekemeyen rakiplerimizde nasıl etki oluşturduğunu bugünlerde gözlemliyoruz.

#5
Foto - Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu

Galatasaray Kulübü Başkanı olarak, bu camianın bir ferdi olarak rica ediyorum, her zamankinden daha fazla kenetlenelim."

#6
Foto - Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Bu kurum bize sadece akademik eğitim vermedi. Sorumluluk almayı, topluma karşı görevlerimizi, kardeşliği ve dostluğu öğretti. Bizden önceki kuşaklardan devraldığımız mirası bizden sonrakilere aktarmaktır. Vakfımızın varlık nedeni budur." dedi.

#7
Foto - Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu

Lisenin Müdürü Mustafa Reşat Dabak da okulun ulusal ve uluslararası boyuttaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini söyledi.

#8
Foto - Galatasaray camiası 'pilav gününde' buluştu

Galatasaray'a hizmet ödülünün Reha Bilge'ye verildiği etkinlikte, 108 dönemi mezunlarına 50. yılları nedeniyle plaket verildi.

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