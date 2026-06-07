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Yeniakit Publisher
Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

İyi bir kavun nasıl seçilir sorusu her daim cevabını arayan bir tekniktir...

#1
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

Malum mevsim yaz ve sofralarımıza yaz neşesini taşıyan iki güzide meyvemiz var: Karpuz ve kavun.

#2
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

"Kavun nasıl seçilir?", "İyi kavun nasıl anlaşılır?" konusu her daim tartışılır...

#3
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

En az karpuzda olduğu kadar kavun seçmede de kendinize güveniyorsanız ya da "Ne yaparsa yapayım aldığım kavunlar istediğim kadar şekerli ve lezzetli çıkmıyor" diyorsanız bu detaya dikkat etmelisiniz.

#4
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

Tıpkı karpuzda olduğu gibi kavunun dış çeperlerine elinizle vurarak onun iyi olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kavunun dışının ne sert ne de çok yumuşak olması çok iyi değil. Eğer çok sertse bu kavunun olgunlaşmadığına işaret. Diğer bir deyişle kavunun kabuğu yumuşakça olmalı. Ancak çok yumuşaksa da bu içinin geçtiğine işaret olabilir.

#5
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

Kavunun dibine dokunun. Eğer yumuşaksa olgunlaşmıştır ve içi tatlıdır.

#6
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

Ne büyük ne de küçük kavuna iyidir demek doğru olmaz. Buradaki kıstasımız kavunun boyuna göre ağır olması. Kavun ağırlaştıkça içindeki şeker oranı da artacağı için boyutuna göre daha ağır olan bir kavunun iyi çıkma olasılığı çok daha yüksek.

#7
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

Cevap evetse kavununuz tatlanmış ve olgunlaşmıştır. Eğer tiz bir ses çıkıyorsa henüz olgunlaşmamış ve içi boştur. Onu seçtiğiniz takdirde lezzetsiz bir kavun yemiş olursunuz.

#8
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

Karpuzdan farklı olarak iyi kavunu kokusu ele verir. İnsanlar için kullandığımız "Kavun değil ki bu, dibini koklayıp seçesin" sözünün doğruluğunu kanıtlarcasına kavunun dibi hoş bir koku veriyorsa bu o kavunun içi tatlıdır demektir.

#9
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

Şu noktada kavun cinslerinden de bahsetmekte fayda var. Ülkemizde sıklıkla bulunan 3 kavun çeşidi var: Galia, Kırkağaç ve Hasanbey.

#10
Foto - Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

Korkmayın ve gözünüze kestirdiğiniz kavunun sapını çekin. Sapını çektiğinizde kolayca kopuyorsa o kavunun olgunlaştığından emin olabilirsiniz.

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