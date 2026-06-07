Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Sofların serinletici gıdası...

Tıpkı karpuzda olduğu gibi kavunun dış çeperlerine elinizle vurarak onun iyi olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kavunun dışının ne sert ne de çok yumuşak olması çok iyi değil. Eğer çok sertse bu kavunun olgunlaşmadığına işaret. Diğer bir deyişle kavunun kabuğu yumuşakça olmalı. Ancak çok yumuşaksa da bu içinin geçtiğine işaret olabilir.