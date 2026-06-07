Alisiz Aleviler celladına âşık

Buğra Kardan İstanbul

Özgür Özel’in Genel Başkanlığının düşmesinin ardından CHP’liler gibi Aleviler arasına da nifak tohumu saçıldı. Ali’siz Aleviler, Özel’e destek verirken göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu tefe koydular. Bir dönem Pir Sultan Abdal Kültür Başkanı koltuğunda oturan Ali Balkız, Özel’in yanında durup, TOMA tekmeleyen provokatöre övgü yağdırırken; sözde dedeler de Alevi kimliğiyle bilinen Kılıçdaroğlu’nu düşkün ilan edecek kadar ileri gitti. Aleviler için sembolik önemi olan Hacıbektaş ilçesinde ise Kılıçdaroğlu’nun adını kültür merkezinden kaldırma hadsizliğinde bulunuldu. Özel’i parmağında oynatan yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli 38. Olağan Kurultay sonrası “S….. et. Kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” cümlelerini unutan Balkız ve avanesinin Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurması manidar bulundu. “Ali’siz Aleviler Özel ve İmamoğlu’ndan ne menfaat elde ediyor” sorusu kafaları kurcalamaya başlarken; akıllara ise “Her sakallı ‘dede’ değildir” atasözü geldi. Samimi Aleviler, Kılıçdaroğlu’na yönelik linç kampanyasına şiddetle karşı çıktılar. Alevi kimliğine atıfta bulunarak bu hayâsız kampanyaya nihayet verilmesi çağrısında bulundular. Fitne fücür çıkarmaya çalışan Ali’sizlere itibar edilmemesi uyarısı yaptılar.

SİYASİ RANTÇILARA ALDANMAYIN!

Akit’e konuşan Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, şunları söyledi: “Düşkünlük, Alevi anlayışında çok çok ağır ithamdır. Her önüne gelen dede ya da baba birini düşkün ilan edemez. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bağlı bulunduğu ocağın mürşidi düşkün ilan edebilir. Kimse fitne fücür çıkarmak için böyle yollara tevessül etmemelidir. CHP’de her yere pislik saçılmış. Bu pisliği temizleme iddiasında olan Kılıçdaroğlu’nu düşkün ilan etmek makul değildir. Alevi anlayışı ‘Arınmaya gideceğim’ diyenin karşısında değil, yanında olmayı gerektirir. ‘Dede’ olarak lanse edilen kimi figürlerin, Alevilerle ilgili galiz ifadeler kullanan İmamoğlu’nun güdümünde bulunan Özel’e destek vermeleri kuşku uyandırmaktadır. Alevi kimliğini gururla taşıyan Kılıçdaroğlu’nu hedef almaları da öyle. Belli ki birileri siyasi rant devşirmek için Alevileri temsil ediyormuş gibi Özel ve İmamoğlu’na sahip çıkarken, Kılıçdaroğlu’nu itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bunlar, araya nifak sokmaya uğraşmaktadır. CHP’liler bölünmüştür. Bununla yetinilmemiş olmalı ki Alevileri de parçalamak için elden gelen yapılmaktadır. Alevileri kullanmak kimsenin haddi değildir. Aleviler adına açıklamalar yaparak ya da kararlar alarak İmamoğlu ve Özel’e yaranmak, bunlardan menfaat temin etmek kimsenin haddi değildir. Siyaseti siyasetçiler yapar. Dedeler, dernek başkanları yerlerini ya da konumlarını unutmamalıdır.”

NİFAKÇILARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Alevi kanaat önderi Veli Arslan da şunları dile getirdi: “Butlan kararıyla CHP’de bölünme görüldü. Alevi-Bektaşileri de kullanarak Kılıçdaroğlu’nu linç edenler de oldu. Bunları kabul etmek mümkün değil. Çalıp çırpmayan Kılıçdaroğlu’nun neden düşkün ilan edildiğini anlamaya imkân yok. Hırsızlığı, arsızlığı olmayan Kılıçdaroğlu için alınan bu kararın ardında yatan nedenlere bakmak gerek. Belli ki birilerinin menfaatleri zarar görüyor. Belli ki Kılıçdaroğlu’nun geri gelişi birilerinin siyasi ve ekonomik çıkarlarına hâlel getiriyor. O nedenle Alevi-Bektaşileri adına Kılıçdaroğlu’nu dışlama yoluna gidiyorlar. Alevi-Bektaşileri kullanarak İmamoğlu ve Özel’e yaranmaya uğraşıyor. İmamoğlu ve Özel’in belediyelerden faydalanarak Alevi-Bektaşileri çevrelediği açık. Belediyelerde küçücük menfaatler temin edilen Alevi-Bektaşileri biliyoruz. Şu anda bunların Kılıçdaroğlu’na cephe almaları için elden gelenin yapıldığını görüyoruz. Hacıbektaş’ta ateşlenen kıvılcımı da tehlikeli buluyoruz. Bunun bir fitne denemesi olduğuna inanıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğiyle bilindiğinin, Alevi-Bektaşi toplumunun başını öne eğdirecek bir adım atmadığını hatırlatıyoruz. İmamoğlu’nun şaibeli kurultayın ardından Alevi-Bektaşilerle ilgili galiz cümlelerini unutmadık. Çok dikkatli olunmalı. Nifak tohumlarına, fitne çıkarmaya kalkanlara kanılmamalı. Hâsılı Alevi-Bektaşiler CHP’nin oy deposu değildir. CHP’ye yaranma gayretinde olan bir grubun arka bahçesi de değildir. O nedenle AK Parti ve MHP’nin cemevlerine, Alevi derneklerine daha çok gitmesi gerekmektedir.”