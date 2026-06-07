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Dünya Denizde can pazarı! Türk personeli 48 kişiyi kurtardı!
Dünya

Denizde can pazarı! Türk personeli 48 kişiyi kurtardı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Malta açıklarında batmak üzere olan bir bottaki 48 Somalili göçmen, uluslararası sularda görev yapan Türk gemi personelinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Malta açıklarında göçmenleri taşıyan botta ölüm kalım mücadelesi yaşandı. Uluslararası sularda mavi yüzgeçli orkinos avcılığı faaliyetlerini sürdüren, merkezi İstanbul’da bulunan Group Sagun filosuna ait Türk gemisi, batmak üzere olan botta bulunan 48 Somalili göçmeni kurtardı. Türk gemi personelinin müdahalesiyle kurtarılan göçmenler, Tuncay Sagun 2 adlı Türk gemisine alındı. Göçmenlere burada ilk müdahalelerin yapıldığı, su ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.
Türk gemiciler, olayda hayatını kaybeden kişilerin bulunduğunu belirtti ancak net bir sayı paylaşılmadı. Geminin, kurtarılan göçmenleri Malta Sahil Güvenliği’ne teslim etmek üzere bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

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