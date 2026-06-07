Fenerbahçe'de seçim günü! Oy verme işlemi başladı
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçimi için Fenerbahçe Kongre Üyeleri oy verme işlemine başladı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.
Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine geçildi. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak.
HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİ
Başkan: Hakan Safi
Yönetim Kurulu (Asil): Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.
Yönetim Kurulu (Yedek): Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Başkan: Aziz Yıldırım
Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.
Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.
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