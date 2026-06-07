CHP’de ‘grup’ savaşları büyüyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Fırtınanın koptuğu CHP’de giderek büyüyen koltuk savaşı grup toplantılarına da yansıdı. Genel Başkanlığa iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü partisinin TBMM Grubuna hitap edeceğini açıklamasıyla köpüren korsan Başkan Özgür Özel, yeni bir provokasyona soyundu. Manisa’daki Ferdi Zeyrek’i anma programını apar topar iptal eden Özel’in Meclis’e gitmeyi, Kılıçdaroğlu’nun konuşacağı toplantıyı baltalamayı planladığı afişe oldu. Özel’in ekibiyle yarın bir araya gelip plana nihai şeklini vereceği öğrenildi. Tokat’ta da “Bir mazbatasıza CHP’yi yönettirmeyeceğim” diye bas bas bağırarak, Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Özel, salı günü kavga gürültü çıkaracağının işaretini verdi.

GAZİ MECLİS’İ DE KARIŞTIRACAK

Kaos siyasetini bırakmayacağını ve Meclis’i karıştıracağını açık açık ifade etmekten çekinmeyen Özel’e tepki sel oldu. Geçen hafta Kılıçdaroğlu’ndan olur almadan grubu toplayan, bu hafta da meşru yönetimin yapacağı toplantıyı sabote etmeyi amaçlayan Özel’e kamuoyundan, “Keskin sirke küpüne zarar verir” uyarısı geldi. Hukukçular da Özel’in tehlikeli bir adım daha attığını vurguladılar. Kılıçdaroğlu’nun hukuken grubu toplama hakkının gasp edilemeyeceğinin altını çizdiler. Özel’e “Hukuk tanımazlığı, had bilmezliğe devam edersen hüsrana uğrarsın” dediler.

KAOS ÇIKARMAKTAN USANMIYOR

Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi: “2820 sayılı Siyasi Partiler Kanuna göre bir ipte iki cambaz oynamaz. Yani bir partide iki genel başkan olmaz. Ancak Özel, buna rağmen bu unvanı kullanıyor. Böyle bir şey olmaz. Özel kanuna uymak zorundadır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Özel de Manisa Milletvekili konumundadır. Yerini bilmemekle iş yürümez. Kılıçdaroğlu, olur vermeden grubu toplamamalıydı. Böyle devam ederse sıkıntılı duruma düşer. Ve sonunda mahkeme bir yerde ‘Dur!’ der. Yetkinin ne olduğu öğretilir. Paralel, korsan Genel Başkan modunu sürdürüp haddini bilmediği takdirde kapının önüne konur. Görüyoruz ki Özel, Meclis’e de kaosu taşımak için çırpınıyor. Çünkü onda anarşist bir yapı var. Boşuna Özel için ‘Ergen genç’ demiyorlar. 1960’ların anarşist gençlerini rol model alıyor ama hata ediyor. Olan da CHP’ye oluyor. CHP’nin hâli harap daha kötüsü olamaz. Özel, mağduru oynuyor. Bu yolla kuracağı yeni partiye meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Kaos çıkarmaktan bıkıp usanmıyor. Şahsi ikbali için ortalığı karıştırmaktan çekinmiyor. Özel, bırakın CHP’yi devleti bile düşünmüyor. Şu anda Türkiye’nin etrafında yangın var. Ne yazık ki biz, bu yangın yerine CHP’nin iç çekişmeleriyle meşgul ediliyoruz. Ezcümle Özel’in hukuk tanımazlığı, had bilmezliği sabrı taşırmıştır.

HUKUKSUZLUĞUN ÖNÜ KESİLMELİ

“Özel’in gerilimi tırmandırmak için grup toplantılarından yararlanmasına müsaade edilmemelidir. CHP’de devam eden kavganın Meclis’e sıçraması önlenmelidir. Parlamento çatısında koltuk savaşı yürütülmesi, arbede çıkarılması engellenmelidir. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çok dikkatli olmalıdır. Kurtulmuş, Özel’in grup toplantısını sabote etmesine izin vermemelidir. Özel’in Meclis’in maneviyat-ı şahsiyesini kirletmemesi için elinden geleni yapmalıdır. En nihayetinde CHP’nin iç kavgası Meclis’e sirayet ettirilmemeli, parlamentonun saygınlığı korunmalıdır.”