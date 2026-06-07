On binlerce Arnavut, ülkelerini ele geçiren siyonistlere karşı sokağa döküldü!

İsrail, Orta Doğu, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ın ardından Arnavutluk’a da el attı. Siyonist rejimin Arnavutluk ile yıllardır süren ziyaret ve karşılıklı temasları stratejik anlaşmalarla yeni ve tehlikeli bir boyut kazandı.

İki ülke arasında yapılan anlaşmalar, halkı öfkelendirdi. Başta başkent Tiran olmak üzere birçok kentte “Arnavutların Arnavutluk’u, hainlere ölüm”, “Edi Rama (Arnavutluk Başbakanı) bir siyonist”, “Ülkemiz satılık değil” sloganları attı.

Kalabalık, İsrail güdümlü isimlere satılan Adriyatik kıyısındaki Zvernec ve Vjosa-Narta koruma alanı çevresinde bulunan inşaatların durdurulmasını istedi. Sayıları 500 bine ulaşan protestocular söz konusu şantiyelere girip dağıttı.

Balkan araştırmacısı Osman Atalay, Edi Rama’nın büyük çaplı yolsuzluklara bulaştığını ve İsrail’i düştüğü bataklıktan kurtulma aparatı olarak gördüğünü aktardı. Atalay "Rama eninde sonunda hesap verecek. Bazı adamları cezaevinde. İsrail, bu durumdan faydalanarak Kıbrıs ve Yunanistan’ın ardından Arnavutluk’u da rehin aldı. Bu kapsamda diplomasi trafiği hızlandı. Geçtiğimiz aylarda önce İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Arnavutluk’a geldi. Ardından Edi Rama İsrail’e gitti ve Ağlama Duvarı’nda poz verdi. Siyonist rejim Kudüs’te düzenlenen bir törenle Rama’ya İsrail’in en yüksek sivil nişanı sayılan ‘Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası’nı verdi. Tiran’da da Yahudi Enstitüsü kuruldu. Bu adımların amacı Türkiye’ye karşı kuşatma kalkanını genişletmek" değerlendirmesinde bulundu.

SUVEYDA MODELİ

Herzog’un 22 Eylül 2024 tarihli ziyaretinden 17 gün sonra Rama’nın Tiran’da Bektaşi tarikatına ait 27 dönümlük arazide “Vatikan benzeri egemen mikrodevlet kurduracağız” açıklamasına da dikkat çeken Atalay "İsrail’in tarihî düşmanlıklar ve jeopolitik çatışmalardan faydalanma esaslı geleneksel tavrı burada da net bir biçimde karşımıza çıktı. Bektaşilere devlet kurdurma girişiminin arka planında İsrail’in bölgedeki etnik ve dini yapıları kullanarak dış politika hedeflerine ulaşma gayesi yatıyor. Toplumsal fay hatlarını harekete geçirerek gerilimleri derinleştirmek aynı zamanda geniş zamana yayılabilecek kaosun da altyapısını oluşturma anlamı taşıyor. Bu yönüyle de Suriye’deki ayrılıkçı Dürzi projesiyle birebir benzerlik arz ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı’nın Arnavutluk ziyaretinde görüştüğü Baba Mondi takma isimli Edmond Brahimaj, kendilerini İslam’ın yegâne temsilcisi olarak görüyor. Kur’ân’da geçen birçok haramı kaldırdığını iddia eden sözde Bektaşi Dedesi Mondi, İbrahimi Anlaşmalara bağlılığını dile getirirken Yahudilerin de kardeşleri olduğunu ilan ediyor" dedi.

HEDEF ÜLKE TÜRKİYE

Arnavut araştırmacı Marlin Laçi ise “İsrail’in stratejik motivasyonu Zvernec Lagünü ve Sazan Adası’nda kontrol sağlayarak Doğu Akdeniz, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi’nin bir bölümünde egemenlik alanı oluşturmak. Buralar Hürmüz Boğazı kadar önemli. Osmanlı, Balkanların kontrolü açısından bu adaya çok büyük ehemmiyet verdi. Tel Aviv, Türkiye’nin denizcilik alanında genişleme girişimlerini engellemeye ve bir kuşatma kalkanı inşa etme çalışıyor. Muhtemel bir savaşta hem İsrail hem Yunanistan hem de Kıbrıs aksında Türkiye’nin kendilerini Arnavutluk yönünden tehdit etme ihtimalini kaldırmak istiyorlar. Edi Rama bu sebeple Arnavutluk tarım arazilerini İsrail’e ipotek etti. Çıkan yasa ile ülkemizin neredeyse bütün arazileri İsrailli şirketlere peşkeş çekildi. İşte bu amaçla Arnavut ve İsrailli taraflar arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandı ve 12 İsrail şirketi tarım potansiyelimizi yağmalamaya başladı. Diğer yandan Yahudiler tıpkı Kıbrıs’ta olduğu gibi turizm adı altında stratejik bölgelerde arazi satın alıyor. Gerek Bektaşi devleti projesi gerekse siyonistlere arazi satışlarının hedefi Arnavutluk’u parçalamak ve İsrail sömürgesine dönüştürmek. Filistin tablosunu hatırlatarak Arnavutları ve bölge milletlerini uyarmak istiyoruz. Rama göstericileri cahil Müslüman ve farklı ülkelere çalışan ajanlar olarak nitelendiriyor” ifadelerini kullandı.