Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia

Özdil, konuya ilişkin soruşturma açılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması falan, bunları boş verin. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Rahmetli Ferdi Zeyrek'in havuzdaki sürpriz ölümü ile ilgili bile soruşturma açılması bakın çok büyük ihtimal. Şüpheli bulunarak...” ifadelerini kullandı.

Para İddiaları ve “Şüpheli Ölüm” Vurgusu

Daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Özgür Özel’in talebiyle Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro verdiğini açıklamıştı. Bu beyan, sosyal medyada Zeyrek’in “konuşmaması için” bir suikasta kurban gitmiş olabileceği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Konuyu videolarında gündeme taşıyan Gazeteci Yusuf Alabarda ise, 9 Haziran tarihinde hayatını kaybeden Zeyrek’in ölümünün bir kaza olup olmadığına dair şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Acaba Ferdi Zeyrek bir itirafta bulunup, ben bu 950 bin Euro’yu Muhittin Böcek’in de dediği gibi JW Marriott Otel’deki telefon trafiğinde netleştirilen rakamlar doğrultusunda talimat gereği teslim aldım derse diye mi rahmetli edildi?”.

Son olarak da Yılmaz Özdil: “Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması falan, bunları boş verin. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Rahmetli Ferdi Zeyrek'in havuzdaki sürpriz ölümü ile ilgili bile soruşturma açılması bakın çok büyük ihtimal. Şüpheli bulunarak...” diye tartışmaya dahil olmasıyla birlikte, Ferdi Zeyrek’in ölümü ve bu süreçteki mali iddialar, Özgür Özel ile ilişkilendirilerek kamuoyunun gündeminde daha fazla yer tutmaya başladı.