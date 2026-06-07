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Dünya Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek
Dünya

Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek

ABD Hazine Bakanı Bessent'in, Körfez bölgesindeki ülkelerde savaşın başından bu yana İran'ın yol açtığı zararın tahmini maliyetinin öğrenilmesi konusunda Bakanlığa direktif verdiği iddia edildi. Bölgede onarım ve yeniden inşa çalışmaları için Tahran'a ait varlıkların kullanılması düşünülüyor.

ABD Hazine Bakanlığının, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Körfez bölgesindeki ülkelerde yol açtığı zararın yeniden inşa ve onarım çalışmalarında, Tahran'a ait varlıkların kullanılmasını değerlendirdiği iddia edildi.

CBS News'ün haberine göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in çevresinden ismi belirtilmeyen kaynaklar, Bessent'in, Körfez bölgesindeki ülkelerde savaşın başından bu yana İran'ın yol açtığı zararın tahmini maliyetinin öğrenilmesi konusunda Bakanlığa direktif verdiğini öne sürdü.

Kaynaklar, Hazine Bakanlığının, "İran'ın, Körfez ülkelerinde yol açtığı zarara ilişkin onarım ve yeniden inşa çalışmaları için Tahran'a ait varlıkların kullanılması niyeti olduğunu", bu varlıkların kullanılıp kullanılmayacağının değerlendirileceğini belirtti.

İran'a ait söz konusu kaynakların, bankalarda dondurulmuş para ya da petrol tankerleri gibi hangi varlıkları kapsadığına ilişkin detaylar bilinmiyor.

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