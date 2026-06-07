AB'den Ateşkes Çağrısı... İsrail'e Tek Kelime Yaptırım Yok!

Avrupa Birliği, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından yapılan açıklamada tarafların ateşkese bağlı kalması istendi.

Ancak açıklamada İsrail'in son dönemde Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği askeri operasyonlara ilişkin herhangi bir yaptırım veya caydırıcı adımın yer almaması dikkat çekti.

ÇAĞRI VAR, BASKI YOK

Brüksel yönetimi yıllardır Orta Doğu'daki çatışmalarda taraflara "itidal" çağrısı yapıyor. Ancak eleştirmenlere göre AB, İsrail söz konusu olduğunda çağrıların ötesine geçemiyor.

Açıklamada Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi gerektiği vurgulanırken, İsrail'in Lübnan topraklarından ayrılması çağrısı ise somut yaptırım mekanizmalarıyla desteklenmedi.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşında uyguladığı sert yaptırımlarla, İsrail konusunda izlediği politika arasındaki fark uzun süredir eleştiriliyor.

Birçok uluslararası gözlemci, Brüksel'in İsrail'e yönelik açıklamalarında sert ifadeler kullanmaktan kaçınırken, diğer krizlerde çok daha agresif bir diplomatik dil benimsediğine dikkat çekiyor.

LÜBNAN'A DESTEK, İSRAİL'E UYARI YOK

AB açıklamasında Lübnan hükümetine destek mesajları verilirken, İsrail'e yönelik somut bir yaptırım tehdidi veya yeni bir diplomatik girişimden söz edilmedi.

Uzmanlar, bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için yalnızca ateşkes çağrılarının değil, uluslararası hukukun tüm taraflara eşit şekilde uygulanmasının gerektiğini belirtiyor.

ORTADOĞU'DA GÜVEN KRİZİ

Gazze'de yaşanan gelişmeler, Lübnan sınırındaki gerilim ve bölgesel çatışmalar devam ederken, AB'nin açıklamaları bir kez daha "çağrı diplomasisi" eleştirilerini gündeme taşıdı.

Bölge halkları ise artık açıklamalardan çok somut adımlar görmek istiyor.