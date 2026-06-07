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Yerel Havalimanında bebek bezine gizlenmiş 381 bin avro ele geçirildi
Yerel

Havalimanında bebek bezine gizlenmiş 381 bin avro ele geçirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Havalimanında bebek bezine gizlenmiş 381 bin avro ele geçirildi

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Fransa'nın başkenti Paris'ten Antalya'ya gelen bir yolcuyu takibe aldı. Şüpheli yolcuya ait bagajda yapılan detaylı aramada, bebek bezlerinin içine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para tespit ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Fransa'dan Antalya Havalimanı'na gelen bir yolcunun bagajındaki bebek bezlerinin içine gizlenmiş vaziyette 381 bin 750 avro ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme faaliyetleri neticesinde yeni bir operasyona imza atıldı.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Fransa'nın başkenti Paris'ten Antalya'ya gelen bir yolcuyu takibe aldı. Şüpheli yolcuya ait bagajda yapılan detaylı aramada, bebek bezlerinin içine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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