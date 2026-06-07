27 yaşında yeni hayatına başladı! 'Kırmızı altın' için mesleğini bıraktı!

"GÜZEL DÖNÜŞLER BİZİ DAHA ÇOK MUTLU EDİYOR" Bir çocuk annesi Zehra Şahin de Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle çilek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalışmalarıyla ilgili çok güzel dönüşler aldıklarını vurgulayan Şahin, "Özellikle hafta sonları aileleriyle beraber çocuklara çok güzel sosyal aktivite oluyor. Bu güzel dönüşler, bizi daha çok mutlu ediyor. Çilek üreticiliğine seneye de devam etmeyi düşünüyorum" dedi.