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Dünya Siyonist İsrail askerleri 7 aylık bebeği katletti
Dünya

Siyonist İsrail askerleri 7 aylık bebeği katletti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Siyonist İsrail askerleri 7 aylık bebeği katletti

İşgal altındaki Batı Yaka’nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta ağır yaralanan 7 aylık Filistinli bebek yaşamını yitirdi. Olayda bebeğin anne ve babasının da yaralandığı açıklandı.

Katil İsrail güçleri, Batı Yaka’da sürdürdükleri işgal politikalarına ve sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir aile aracına ateş açması sonucu ağır yaralanan 7 aylık Filistinli bebek hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sam Fahd Ebu Heykel isimli bebeğin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda bebeğin anne ve babasının da orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre; aile, El Halil kentindeki akrabalarını ziyaret etmek üzere yola çıktığı sırada hedef alındı.

İsrail ordusu, cuma günü El Halil bölgesindeki operasyon sırasında askerlerin üzerlerine doğru hızlanan bir araç tespit edildiğini ve bir askerin araca ateş açtığını belirtmişti. Açıklamada, ilk incelemelerde yaralananların olayla ilgisi bulunmayan siviller olduğunun tespit edildiği ve olayın soruşturulduğu ifade edilmişti.

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