Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar? Ahmet Hakan’dan Akın Gürlek'e övgü

Rahmi Koç’un Kürt kadınlarını aşağılayıcı fıkrasına tepkiler çığ gibi artıyor.

Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastane açılışında anlattığı fıkraya, başta Pervin Buldan olmak üzere DEM Parti cephesinden çok sert tepki geldi. Buldan iki kelimelik açıklama yaparak, "Hiç utanma yok. Tek kelimeyle rezillik" dedi.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Rahmi Koç'un Amerikan Hastanesi'nin İzmir'deki yeni merkezinin açılışında anlattığı fıkraya yönelik tartışmaları köşesine taşıdı. Karahasanoğlu, yapılan özrün yetersiz kaldığını savunarak Koç ailesinin diğer üyelerinin de kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' ifadeli fıkrasına sert tepki geldi. Ömer Çelik, "“Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir." açıklamasında bulundu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra nedeniyle gündeme gelen tartışmaları değerlendirdi. Hakan, Koç'un yayımladığı özür mesajının kamuoyundaki rahatsızlığı gidermekte yetersiz kaldığını savundu.

Yazısında, mevcut özür metninin doğrudan muhatapları işaret etmediğini belirten Hakan, özellikle kadınlara ve Kürtlere yönelik açık bir özrün bulunmadığını ifade etti. Hakan'a göre, yaşanan tartışmanın yatışması için daha samimi, net ve kapsamlı bir açıklamaya ihtiyaç var.

"Kürt kadınlarından açıkça özür dilemeli"

Ahmet Hakan, Rahmi Koç'un daha doğrudan ifadeler kullanarak hatasını kabul etmesi gerektiğini savundu. Koç'un, kırdığı kesimlerden açık şekilde özür dilemesinin toplumsal gerilimi azaltabileceğini belirten Hakan, mevcut açıklamanın ise kamuoyunda "geçiştirici" olarak algılandığını ileri sürdü.

Ahmet Hakan’dan Akın Gürlek'e övgü

Yazısının ikinci bölümünde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturma sürecine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Ahmet Hakan, hukuk karşısında herkesin eşit olduğu mesajının önemli olduğunu vurguladı.

Hakan, yıllardır toplumda var olan "zengin ve güçlü kişilere yargının dokunamayacağı" yönündeki algının bu süreçte sorgulandığını belirterek, Adalet Bakanı'nın açıklamalarının hukukun statü ve servete göre işlemeyeceği yönünde güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti.

"Adaletin terazisi servete bakmaz"

Ahmet Hakan, yazısında, hukuk devletinde kişilerin ekonomik gücü, makamı veya toplumsal statüsünün yargı süreçlerinde belirleyici olmaması gerektiğini vurgulayarak, soruşturma sürecinin bu açıdan dikkatle takip edildiğini kaydetti.