Sivas'ta çobanın acı ölümü!
Sivas’ta arazide sürüsünü yayan 49 yaşındaki çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu olay yerinde öldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın Kangal ilçesinde Çat köyü kırsalında yaşandı. Arazide sürüsünü yayan Kurban Bayır (49) isimli çobana yıldırım isabet etti. Bölgede bulunan diğer çobanların durumu fark etmesi üzerine yardım istendi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri Bayır’ın ölmüş olduğunu tespit etti.
Bayır’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Öte yandan Bayır’ın ölmeden yaklaşık 1 saat önce çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Bayır’ın aracından sürüyü çeker şoföre el salladığı görülüyor.
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