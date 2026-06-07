  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek AB'den Ateşkes Çağrısı... İsrail'e Tek Kelime Yaptırım Yok! On binlerce Arnavut, ülkelerini ele geçiren siyonistlere karşı sokağa döküldü! Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı Saldırı öncesine göre fiyatlar yüzde 28,4 arttı Trump'ın tutarsızlığı petrolü vuruyor Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar? Ahmet Hakan’dan Akın Gürlek'e övgü FETÖ örgütlenmeye 80’li yıllarda polis kolejleri üzerinden başladı CHP’de ‘grup’ savaşları büyüyor Fenerbahçe'de seçim günü! Oy verme işlemi başladı Alisiz Aleviler celladına âşık
Yerel Sivas'ta çobanın acı ölümü!
Yerel

Sivas'ta çobanın acı ölümü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Sivas'ta çobanın acı ölümü!

Sivas’ta arazide sürüsünü yayan 49 yaşındaki çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu olay yerinde öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın Kangal ilçesinde Çat köyü kırsalında yaşandı. Arazide sürüsünü yayan Kurban Bayır (49) isimli çobana yıldırım isabet etti. Bölgede bulunan diğer çobanların durumu fark etmesi üzerine yardım istendi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri Bayır’ın ölmüş olduğunu tespit etti.

Bayır’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan Bayır’ın ölmeden yaklaşık 1 saat önce çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Bayır’ın aracından sürüyü çeker şoföre el salladığı görülüyor.

Küçük çoban ile eşeğin büyük dostluğu! Eşeği ıslanmasın diye yağmurluğunu giydirdi, ateş yakıp ısıttı
Küçük çoban ile eşeğin büyük dostluğu! Eşeği ıslanmasın diye yağmurluğunu giydirdi, ateş yakıp ısıttı

Gündem

Küçük çoban ile eşeğin büyük dostluğu! Eşeği ıslanmasın diye yağmurluğunu giydirdi, ateş yakıp ısıttı

Çoban kaya oyuğunda hazine buldu
Çoban kaya oyuğunda hazine buldu

Yaşam

Çoban kaya oyuğunda hazine buldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23