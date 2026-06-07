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Gündem CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı
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CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında parti içindeki kirli ortaklığı ve liderlik krizini çok sert ifadelerle ifşa etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla yeniden koltuğuna dönmesinin ardından köşeye sıkışan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine yaylım ateşi açan Şimşek, "Özgür Özel genel başkanlığı borç aldı, borç alan emir alır" diyerek partideki gizli vesayet ilişkilerini gözler önüne serdi.

Yargı kararıyla genel başkanlık makamında dengelerin değiştiği CHP’de, mevcut yönetimin kapı arkası pazarlıkları ve aldığı gizli talimatlar bir bir deşifre oluyor. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel ve ortağı Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki ipliğini pazara çıkardı.

Genel merkezdeki ahlaki ve siyasi çöküşü çarpıcı iddialarla ortaya koyan Şimşek, kurultay sürecindeki koltuk pazarlıklarına ilişkin perde arkası gerçekleri ilk kez bu kadar net itiraf etti. Silivri'den gelen gizli emirleri ve koltuk pazarlıklarını tek tek ifşa eden Şimşek, Özgür Özel'in emanetçi konumunu "Borç alan emir alır" sözleriyle özetleyerek genel merkezdeki ahlaki ve siyasi çöküşü gözler önüne serdi.

Özgür Özel'in tek başına bir iradesinin olmadığını ve tamamen bir emanetçi gibi hareket ettiğini vurgulayan Berhan Şimşek, "Ekrem İmamoğlu destek vermese Özgür Özel kurultayı kazanamazdı. Özgür Özel genel başkanlığı borç aldı, borç alan emir alır. Silivri'den, İmamoğlu'ndan 'ayaklanın' talimatı aldı" ifadeleriyle partiyi sarsacak vesayet zincirini deşifre etti.

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