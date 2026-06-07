CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı

Yargı kararıyla genel başkanlık makamında dengelerin değiştiği CHP’de, mevcut yönetimin kapı arkası pazarlıkları ve aldığı gizli talimatlar bir bir deşifre oluyor. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özgür Özel ve ortağı Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki ipliğini pazara çıkardı.

Genel merkezdeki ahlaki ve siyasi çöküşü çarpıcı iddialarla ortaya koyan Şimşek, kurultay sürecindeki koltuk pazarlıklarına ilişkin perde arkası gerçekleri ilk kez bu kadar net itiraf etti. Silivri'den gelen gizli emirleri ve koltuk pazarlıklarını tek tek ifşa eden Şimşek, Özgür Özel'in emanetçi konumunu "Borç alan emir alır" sözleriyle özetleyerek genel merkezdeki ahlaki ve siyasi çöküşü gözler önüne serdi.

Özgür Özel'in tek başına bir iradesinin olmadığını ve tamamen bir emanetçi gibi hareket ettiğini vurgulayan Berhan Şimşek, "Ekrem İmamoğlu destek vermese Özgür Özel kurultayı kazanamazdı. Özgür Özel genel başkanlığı borç aldı, borç alan emir alır. Silivri'den, İmamoğlu'ndan 'ayaklanın' talimatı aldı" ifadeleriyle partiyi sarsacak vesayet zincirini deşifre etti.