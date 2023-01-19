Yunus Akgün için yolun sonu gözüktü! Her an açıklanabilir...

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, İtalya Serie A ekibi Bologna'nın radarına girdi. Çizme ekibi oyuncuyu kiralamak için teklifte bulundu.

Sezona Galatasaray forması altında ilk 11'in vazgeçilmezi olarak başlayan ancak daha sonra yaşadığı form düşüklüğü sebebiyle kızağa çekilen Yunus Akgün için İtalya'dan Bologna, sarı-kırmızılıların kapısını sürpriz bir teklifle çaldı.

İlk etapta Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklif paketleri sunabilir. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şu şekilde.

İtalyanlar, sezon sonuna kadar kiralık almayı planladığı Yunus için uygun bir bedel önerecek. Akabinde ise oyuncu, Bologna'daki maçların %50'sine ilk 11 başlayabilirse bir teklif, %70'ine ilk 11 başlayabilirse daha iyi bir teklif yapılarak satın alınacak. Bunların dışında ise esas kriter performans verilerini belirleyecek gol ve asist barajları olacak. 22 yaşındaki yıldız bu noktada çift haneli sayıları görürse bonservis bedeli daha da artış gösterecek.

Fotospor'un haberinde Yunus'un Avrupa'da oynama isteğinin transfer sürecini olumlu yönde ilerleyeceği belirtildi.

Transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 8.5 Milyon Euro olarak görülen Milli futbolcu, bu sezon takımına 15 maçta 2 asistlik katkı sağladı.

Yunus Akgün, 1 ay önce Galatasaray'la 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak yeni sözleşme imzalamıştı.