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Ekonomi

Yünsa'da üretim bugün itibarıyla tekrar başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:53:41 -
Yünsa'da üretim bugün itibarıyla tekrar başladı

İSTANBUL (AA) - Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren faaliyetleri durdurulan Çerkezköy'deki fabrikasında üretime bugün itibarıyla tekrar başlandığını duyurdu.

Yünsa'nın üretime tekrar başlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, 24 Nisan'da yapılan duyuruda, 27 Nisan'dan itibaren üretime kademeli olarak başlanacağının ve 4 Mayıs itibarıyla da işletmenin tamamen faaliyete geçeceğinin öngörüldüğü anımsatılarak, "Şirketimiz planlandığı gibi bugün tamamen faaliyete geçmiştir." denildi.

Şirketin Çerkezköy'deki fabrikasında, koronavirüs salgını kapsamında hem çalışanların ve ailelerinin hem de toplum sağlığının korunması amacıyla 1 Nisan'dan itibaren faaliyetler durdurulmuştu.

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