Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı görüşmelerin gündeminde Gazze barış planının uygulanmasında yaşanan aksaklıklar, Suriye'deki son gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum yer aldı. Fidan, üç ülkenin bölgesel barış ve refah için işbirliği ve eşgüdümünü her alanda güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Fidan'ın X hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamaları şöyle:

"Bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz diplomatik temaslar çerçevesinde bugün Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık.

Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik.

Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye’de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık.

Görüşmelerimizde ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik.

Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

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