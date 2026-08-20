Bakan Güler TEKNOFEST'te açıkladı: Gençlerin projelerine tam destek verilecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz, Deniz Kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır." dedi.

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuşan Güler, organizasyonun gençlere yeni ufuklar açmasını, Türkiye'nin teknolojik ve denizcilik vizyonunu daha da ilerilere taşımasını temenni etti.

Ülkenin köklü tarihinde denizciliğin her zaman önemli yer tuttuğunu, asil milletin yetiştirdiği nice büyük denizciyle bu alandaki gelişmelere öncülük ettiğini vurgulayan Güler, bugün sahip olunan engin denizcilik mirasını daha da zenginleştirmek için var güçleriyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde son yıllarda savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanlarında tarihi dönüşüm gerçekleştirirken, bu büyük dönüşümün en güçlü yansımalarından birinin de şüphesiz Deniz Kuvvetlerinin ulaştığı mümtaz seviye olduğunu dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Bugün kahraman Deniz Kuvvetlerimiz nitelikli personeli, modern kuvvet yapısı, milli gemileri, denizaltıları, insansız sistemleri ve sürekli gelişen teknolojik kabiliyetiyle Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasında etkin, caydırıcı ve saygın güç olarak görevini sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz, Deniz Kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır. Bu noktada bugünün ve yarının teknolojilerine en hızlı şekilde adapte olmak suretiyle yerli ve milli savunma sanayisinde ulaştığımız güçlü seviyeyi daha da yukarılara çıkarmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu ise ancak ihtiyaçların doğru belirlenmesi, kaynaklarımızın etkin kullanılması ve elbette aydınlık yarınlarımızın temsilcisi olan gençlerimizin potansiyellerini en doğru şekilde ortaya koyabilmesiyle mümkündür."

Güler, TEKNOFEST gibi organizasyonların da gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekerek, TEKNOFEST'lerin gençleri bilim ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan, üretme kültürünü toplumun her kesimine yaygınlaştıran ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli platform haline geldiğini kaydetti.

TEKNOFEST yarışmalarına bu yıl 1 milyon 600 bin yarışmacının başvurmasının da bunun açık göstergesi olduğunu dile getiren Güler, "Yerli ve milli savunma sanayi yolculuğumuzun önemli mihenk taşı olan merhum Özdemir Bayraktar'ın 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' hayaliyle başlayan bu büyük yolculuk, bugün sizler gibi yüz binlerce gencimizin bilimle, mühendislikle, teknolojiyle ve üretme heyecanıyla buluştuğu güçlü harekete dönüşmüştür. Çok iyi biliyoruz ki düzenlediğimiz bu TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği gençlerimizin TCG Anadolu'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın seçkin platformlarıyla buluşmasına imkan tanıyarak hayallerinize giden yolda değerli kazanım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güler, burada düzenlenecek insansız su altı sistemleri, su altı roket ve insansız deniz aracı yarışmalarında ortaya konulacak her fikir ve projenin, geleceğin deniz teknolojilerine atılan yeni bir adım olacağına işaret ederek, TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüvenin kendilerini gururlandırırken, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inançlarını da daha da güçlendirdiğini anlattı.

Kendilerine düşen görevin, gençlerin sahip olduğu büyük potansiyeli desteklemek, onların hayallerine ulaşabileceği imkanları oluşturmak, fikirleri projeye, projeleri de Türkiye'ye değer katacak teknolojilere dönüştürebilecekleri güçlü ekosistemi inşa etmek olduğunu belirten Güler, bu kapsamda Bakanlık olarak gençlerin ürettiği projelere güçlü şekilde destek olduklarını söyledi.

"GENÇLERİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Güler, gençlerin bilime ve teknolojiye duyduğu ilginin, üretmeye yönelik heyecanının ve Türkiye'nin geleceğinde sorumluluk alma arzusunun her geçen gün güçlendiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu alanlarda çok daha hızlı ilerlemek ve kısa sürede çok fazla yol katetmek için sizler gibi vizyoner gençlerimize büyük görevler düşüyor. Zira gençlerimizin araştıran, tasarlayan, üreten ve özgün projelere öncülük eden özgüvenli bireyler olarak yetişmesi, güçlü ve bağımsız Türkiye hedefimizin en önemli teminatlarından da birisi olacaktır. Unutmayınız ki bugün geliştireceğiniz bir proje, tasarlayacağınız bir yazılım veya ortaya koyacağınız yenilikçi bir fikir, yarının stratejik kabiliyetlerinden birine dönüşebilir. Türkiye'nin teknoloji alanındaki gerçek gücü, sizlerin merakı, çalışma azmi, cesareti ve büyük düşünme iradenizle daha da artacaktır. Bu çerçevede çalışmak hayatınızın ana felsefesi, başarıya ulaşmak için sabır ve disiplin ise bu yolda asla vazgeçemeyeceğiniz iki meziyet olmalıdır. Unutmayınız ki taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir."

Bunları yaparken gençlere takım çalışmasına önem vermesini, işbirliklerini ve dayanışmayı geliştirip, farklı bakış açılarından faydalanmalarını tavsiye eden Güler, gençlerin birlikte çalışarak, birbirine destek olarak daha büyük başarılara imza atabileceğini dile getirdi.

Bakan Güler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.