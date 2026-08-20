Buca'da başkan değişti, çöp manzaraları aynı! ‘Sorun CHP zihniyeti’

Buca’da mahalle aralarında uzun süredir biriken ve belediye ekiplerince alınmayan çöpler vatandaşları canından bezdirdi. Duruma tepki gösteren bir vatandaş, sokakta biriken çöp poşetlerini elleriyle taşıyarak trafiğin aktığı cadde ortasına fırlattı. Vatandaşın belediyeyi protesto etmek amacıyla yola attığı çöpler nedeniyle caddede araç geçişleri zorlaşırken, trafik akışı aksayarak tek şeride düştü.

İlçede yaşanan çöp sorununun, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman döneminde de sıkça yaşandığı, Duman'ın tutuklanmasının ardından göreve gelen Başkan Vekili Hüseyin Benzer döneminde ise çözülemeyerek kronik bir hal aldığı belirtildi. Özellikle mahalle aralarında alınmayan çöplerin oluşturduğu kirlilik ilçe sakinlerini isyan noktasına getirdi.

Protestonun ardından vatandaşların ihbarı üzerine caddeye gelen belediye temizlik ekipleri, yola saçılan çöpleri topladı. Ekiplerin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından bölgede trafik yeniden normale döndü.

Mahallede yaşanan çevre kirliliğine tepki gösteren vatandaşlardan Atakan Demir, sokakların uzun süredir temizlenmediğini belirterek, "Çocuklarımız her gün bu sokaklarda okula ve parka gidiyor.

Çöpler yerlerde, suları akıyor ve çok kötü kokuyor. En sonunda tepemiz attı ve biriken çöpleri yola attık. Bu gidişle hasta olacağız. Sadece burası değil, arka sokaklar da aynı durumda. Şikayette bulunuyoruz ancak kalıcı bir çözüm üretilmiyor" dedi.

Bütün mahallenin pislik içinde olduğunu ifade eden Serkan Çolak ise yetkililerin çağrılara kayıtsız kaldığını savundu. Çolak, "Arıyoruz, 'geliyoruz' diyorlar ama ne ilaçlama var ne temizlik. Çöp toplama alanının kokusu evlerimize kadar ulaşıyor. Bu pislik yüzünden verem ya da kanser olacağız. Dün komşumuzun canına tak etti ve çöpleri yola fırlattı, son derece de haklıydı.

Hâlâ dişe dokunur bir temizlik çalışması yok" ifadelerini kullandı.

Kötü koku nedeniyle müşterilerinin dükkana giremediğini belirten bölge esnafından Can Okan Demir de mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi: "Çöp arabaları geldiğinde sularını yola akıtıyor, dükkanımız leş gibi kokuyor. Üst kattaki evime kadar bu koku ulaşıyor. Belediye ekipleri geldiğinde sadece konteynerlerin içini alıp etraftaki pisliği bırakıyorlar. Bölgenin tankerle yıkanmasını talep ediyoruz ama ilgilenen yok. Kokudan dolayı müşterilerimiz dükkanda duramıyor. Çok mağduruz ve bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz."