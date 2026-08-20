AK Parti, yasanın detaylarını paylaştı: Teşkilatlara 'Terörsüz Türkiye' rehberi

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerinin hukuksal altyapısını oluşturan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un yürürlüğe girmesinin ardından teşkilat mensuplarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme metni yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın imzasıyla, yasal düzenlemenin sahada doğru aktarılması amacıyla hazırlanan "Terörsüz Türkiye Ortak Söylem" başlıklı bilgilendirme metni, parti organlarıyla paylaşılarak sahadaki iletişim stratejisinin çerçevesi çizildi.

Metinde, TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunun, sürecin en kritik ikinci aşamasını oluşturduğu vurgulandı.

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonunun anlatıldığı metinde, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" hedefinin güçlü liderlik ve devlet aklıyla Türkiye'nin önüne açılan yeni bir ufuk olduğu vurgulandı.

Süreci başlatan güçlü iradeye işaret edilen metinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonunun, ülkeyi terör kamburundan kurtaracak tarihi ve stratejik bir adım olduğu ifade edildi.

GİZLİ TUTULAN BİR İŞLEM YOKTUR

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" sürecinin, stratejik devlet vizyonu ve ülkenin gelecek tasavvurunun adı olduğu vurgusunun ön plana çıktığı metinde, "Bu vizyon bir devlet projesidir." ifadesine yer verildi.

Sürecin hedefinin, terör örgütü PKK/KCK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulanan metinde, terörün Türkiye sınırları içinde ve dışında kullanıma elverişli bir araç, taşeron ve bir aparat olmaktan çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Metinde, şunlar kaydedildi: "Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Milletimizin ferasetinden güç alarak ve onunla birlikte şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. 25 yıllık tecrübe, ince bir siyaset ve titiz bir stratejiyle, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolundaki son prangayı da parçalamaya ve bu yoldaki tüm engelleri temizlemeye kararlıyız."

AF VEYA KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEME YOK

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığı belirtilen metinde, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, terörün ülkemizin kaderi olmaktan çıktığı yeni bir dönemin eşiğindedir." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca metinde bu hedefin, ülkenin ve milletin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğu vurgulanarak, teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine yönelmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un içeriğine ilişkin kapsamlı bilgilere yer verilen metinde, bu kanunun müstakil ve geçici olduğu, bir af düzenlemesi ve kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizildi.

Kanunun amacının da detaylı bir şekilde anlatıldığı metinde, "kanun kapsamında yer alan suçlar, kanunda kapsam dışı bırakılan suçlar, kanun kapsamında olan soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, kanundan faydalanmak için başvuru şartı ve başvuru süresi" gibi detaylar da yer aldı.

Metinde, bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanamayacağı vurgulandı.

ÖCALAN DÜZENLEMEDEN YARARLANMAYACAK

Bilgilendirme metninde, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen ve teşkilat mensuplarına vatandaşlar tarafından sorulması muhtemel sorulara da cevap verildi.

"Örgüt liderine umut hakkı mı verilecek, Öcalan serbest mi bırakılacak?" sorusuna, umut hakkı ve genel af ifadelerinin kanun metninde yer almadığı yanıtı verildi.

Öte yandan metinde, "Kanun 1 Haziran 2005 tarihinden önceki ceza düzenlemesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsam dışı tutmuştur. Dolayısıyla Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir." bilgisi yer aldı.

"Bu terör örgütü ile pazarlık süreci midir?" sorusuna ise sürecin bir müzakere veya pazarlık olmadığı, devletin güvenlik ve hukuk kapasitesini kullanarak terörün tasfiyesini amaçladığı ifade edildi.

Metinde, silahın tamamen devreden çıkması, demokratik siyasetin tek meşru zemin haline gelmesi ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin sürecin temel şartları olduğu vurgulandı.

"Terörü bitirmek için kanun çıkarmaya ihtiyaç var mıydı?" sorusuna verilen yanıtta ise geçmişte de hukuk düzeni içerisinde terörün bitirilmesi için birçok kez yasal düzenlemelerin yapıldığı hatırlatıldı.

Metinde, terör örgütü PKK/KCK'nın tamamen silahsızlandırılması ve varlığına son verilerek, terörün bir araç olmaktan kalıcı olarak çıkarılması hedefiyle yapılan yasal bir düzenlemenin, "tüm sürecin tamamlanmasının teminatı" olduğunun altı çizildi.

"Neden böyle bir adım atılıyor?" sorusuna da "Bu, tamamen devletimizin güvenlik politikası ve Türkiye Yüzyılı'nın beka ve büyüme stratejisinin bir parçasıdır." yanıtı verildi.

KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ NETTİR

Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği son bölümde ise "AK Parti olarak kırmızı çizgilerimiz" başlığı altında, bu sürecin asla bir "pazarlık", "taviz" veya "genel af" süreci olmadığı vurgulandı.

"Devletimizin egemenlik hakları, üniter yapısı ve kırmızı çizgileri nettir." ifadesinin kullanıldığı metinde, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin temel ilkeleri, milletimizin birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu ve gururunu asla çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını öne asla eğdirmeyiz. AK Parti, iktidarda olduğu çeyrek asırdır hep bu hassasiyetle hareket etmektedir.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu milletin şehitleri ve gazileridir. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bize vatan kılan aziz kahramanlarımızın mücadelesinin asla boşa gitmediğinin en güçlü nişanesidir."

BU BİR KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRME PROJESİDİR

AK Parti teşkilatının bu kapsamda merkeze alması gereken temel kavramın, "kardeşlik" ve "milli dayanışma siyaseti" olduğu vurgulanan metinde, teşkilat mensuplarının iletişim stratejisinde şu konulara değinmeleri önerildi:

"Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi geçmişinden gelen kardeşliğimiz ve gönül coğrafyamızda kurduğu manevi bağlar üzerine 'ortak söylem' inşa etmeliyiz. Terörle mücadelede ödenen bedelleri gölgede bırakacak hiçbir davranış ve söylem içerisinde bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara açık olan bu süreçte kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanma noktasında çok daha titizlikle davranmalıyız. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi, kardeşliğimizi taçlandırma projesidir."

Metin, "Terörsüz Türkiye, güçlü Türkiye'nin, Terörsüz Bölge ise güçlü ve adil bir dünyanın anahtarıdır" ifadeleriyle son buldu.