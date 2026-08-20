  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'islamiyet’i seçti' iddialarını yalanladı Roberto Carlos'un eşi Müslüman çıktı Filistinli lider, Siyonist işgalin boyutuna dikkat çekti: Son 78 yılın en tehlikelisi Kuytul’un 25 yıllık dava arkadaşı tanık oldu! Semra Kuytul’a “kafa kesme” suçlaması! Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı masada Bakan Güler TEKNOFEST'te açıkladı: Gençlerin projelerine tam destek verilecek Buca'da başkan değişti, çöp manzaraları aynı! ‘Sorun CHP zihniyeti’ AK Parti, yasanın detaylarını paylaştı: Teşkilatlara 'Terörsüz Türkiye' rehberi Öcalan’dan İran’a çağrı! Bakırhan anlattı: İran bunları yapmazsa Kürtler harekete geçecek! İş insanı Hamit Demir, CHP’li İBB’deki kirli çarkı ifşa etti: 8 milyon rüşvet vermesem ruhsat alamayacaktım! Türkiye, Mısır ve Katar'dan ortak açıklama: Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarına sert tepki
Dünya 7,2 büyüklüğünde deprem! Dağlar yerinden oynadı
Dünya

7,2 büyüklüğünde deprem! Dağlar yerinden oynadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Peru’da meydana gelen 7,2 büyüklüğünde dağlık alanda toprak kayması oluştuğu görüldü. Depremde herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyindeki And Dağları'nda korkutan bir deprem meydana geldi.

7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre deprem, yerel saatle 13.00'te, Ayacucho bölgesindeki Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında kaydedildi. Sarsıntının 66,7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) ise depremin büyüklüğünü 7.2 şiddetli olarak duyurdu.

 

BAŞKENTTEN DE HİSSEDİLDİ

Şiddetli sarsıntı, Peru'nun güneyindeki Ica ve Arequipa'nın yanı sıra başkent Lima'da da hissedildi. Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DAĞLARI YERİNDEN OYNATTI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin merkez üssüne yakın Upahuacho'daki dağlık bölgede sarsıntının ardından toprak kayması meydana geldiği görüldü.

Yetkililerin bölgede olası hasar ve depremin yol açabileceği ikincil tehlikelere ilişkin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

İspanya’da korkutan deprem
İspanya’da korkutan deprem

Dünya

İspanya’da korkutan deprem

Adalar'da peş peşe depremler İstanbul'u korkuttu!
Adalar'da peş peşe depremler İstanbul'u korkuttu!

Gündem

Adalar'da peş peşe depremler İstanbul'u korkuttu!

Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha
Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha

Gündem

Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha

Marmara mikrodepremlerle sallandı! İşte, yaşanan hareketliliğin sebebi
Marmara mikrodepremlerle sallandı! İşte, yaşanan hareketliliğin sebebi

Aktüel

Marmara mikrodepremlerle sallandı! İşte, yaşanan hareketliliğin sebebi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı
Gündem

‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı

İsrail’in dünyanın gözü önünde yıllardır sürdürdüğü soykırımı ‘Kendini savunma hakkı’ olarak destekleyen gören Almanya Başbakanı bu kez şaşı..
Saç dökülmesine bitkisel çözümler: Makul bir çözüm mümkün! Yumurta akı ve safran bileşenler içeriyor
Kadın - Aile

Saç dökülmesine bitkisel çözümler: Makul bir çözüm mümkün! Yumurta akı ve safran bileşenler içeriyor

Saç dökülmesine karşılık bu çözümler dışında en makul ve ilk adım, dökülmenin nedenini bulmaktır. Şikâyet edenler ister kadın ister erkek ol..
İran ABD'ye iki seçenek bıraktı: İkisinin de sonu ağır!
Gündem

İran ABD'ye iki seçenek bıraktı: İkisinin de sonu ağır!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD, İsrail ve İngiltere'yi hedef alan sert açıklamalarda bulundu. ABD'nin savaştan çekilmesi ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23